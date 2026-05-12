  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un «crush» avec le français Tu promptes ou tu bouines ? – Petit florilège des nouveaux mots du dictionnaire

Valérie Passello

12.5.2026

Quel rapport entre l'onigiri, l'instavidéaste et le crush? Ces mots font tous leur entrée dans les dictionnaires français Le Robert ou Larousse, qui sortent leur édition 2027 ce mois-ci.

Le nouveau millésime du Petit Robert, disponible mercredi, intègre quelque 150 mots et expressions, soit autant que Le Petit Larousse illustré, en vente le 20 mai. (archives)
Le nouveau millésime du Petit Robert, disponible mercredi, intègre quelque 150 mots et expressions, soit autant que Le Petit Larousse illustré, en vente le 20 mai. (archives)
AFP

Agence France-Presse

12.05.2026, 07:25

12.05.2026, 07:38

Le nouveau millésime du Petit Robert, disponible mercredi, intègre quelque 150 mots et expressions, soit autant que Le Petit Larousse illustré, en vente le 20 mai.

«Chaque entrée dans le dictionnaire est un signe du temps», explique Bernard Cerquiglini, conseiller scientifique du Petit Larousse. «Le millésime 2027 offre des termes qui illustrent les avancées en matière d'inclusion, dénoncent les maux contemporains» et «traduisent une ouverture au monde, à travers la francophonie et les cultures culinaires».

«Un mot entre dans le dictionnaire lorsque nous considérons qu'il est bien implanté dans la langue française», notamment dans les médias ou sur les réseaux sociaux, indique de son côté Géraldine Moinard, directrice de la rédaction des dictionnaires Le Robert.

Voici, à titre d'exemples, dix nouveaux mots entrant dans le dictionnaire:

- Assertivité: capacité à s'affirmer dans le respect d'autrui (Larousse).

- Bouiner: passer son temps à de vagues occupations (Le Robert).

- Charo: homme à la recherche de multiples aventures amoureuses (Le Robert).

- Crush: penchant amoureux soudain pour quelqu'un; coup de coeur pour quelque chose (Larousse).

- Incel: se dit de la mouvance masculiniste composée d'hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes, qu'ils jugent responsables de leur célibat (Larousse).

- Instavidéaste: personne qui diffuse un flux vidéo en direct sur internet, généralement en interaction avec sa communauté (Le Robert).

- Marrainer: accorder son soutien moral à un projet, une cause, en parlant d'une femme (Le Robert).

- Onigiri: mot japonais, boulette de riz assaisonnée et recouverte d'une algue nori (Le Robert).

- Pistole: pastille de chocolat plate, ronde ou ovale utilisée en pâtisserie (Larousse).

- Prompter: envoyer un prompt, une instruction à un algorithme d'intelligence artificielle générative pour obtenir une réponse ciblée (Larousse).

jri/jlo/as/roc

Les plus lus

Failles de sécurité dans WhatsApp: comment réagir ?
La réaction inattendue et drôle de Michaël Youn après son home-jacking
Pourquoi certains humains sont-ils des «aimants à moustiques» ?
Face à l'Iran, «Trump n'a pas les cartes en main», contrairement à ce qu'il dit
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Ce qu’il faut savoir sur le Mondial de hockey sur glace en Suisse