Tuée à Poitiers : un drame «tellement évitable»

En déposant plusieurs plaintes, en utilisant son téléphone grave danger, Inès Mecellem avait «tout fait» pour alerter sur les violences qu'elle subissait. Son meurtre à Poitiers deux jours après l'interpellation de son ex-compagnon, aussitôt relâché, suscite colère et interrogations.

En 2023, 96 femmes ont été victimes d'un féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Pour moi, il y a aujourd'hui deux meurtriers. Celui qui est en fuite mais aussi le système policier et judiciaire, avec toutes ses défaillances. Sa mort aurait totalement pu être évitée», affirme à l'AFP Mehdi Mecellem, frère de la victime.

Le 8 septembre, sa sœur de 25 ans est retrouvée poignardée de plusieurs coups de couteau à son domicile. Le suspect, un réfugié afghan né en 1989 dont la victime s'était séparée, est recherché depuis pour assassinat.

Deux jours avant, alors qu'Inès se promenait en centre-ville, elle avait utilisé son téléphone grave danger (TGD), dispositif qui permet d'alerter rapidement les forces de l'ordre, se sachant traquée.

«Un équipage de police se déplaçait, interpellait l'individu sans qu'il soit placé en garde à vue», a relaté la procureure de la République à Poitiers, Rachel Bray, sans préciser les raisons de cette décision.

Selon le parquet, la jeune femme avait déposé une première plainte le 10 juillet, dont des extraits ont été publiés samedi par le journal Le Monde. Inès y faisait état d'étranglements et de viols récurrents. Elle retourne au commissariat le 17 juillet puis les 13, 19 et 28 août, se disant harcelée et menacée de mort.

«Trahie»

L'avocate de la famille, Me Pauline Rongier, dénonce «une défaillance majeure des services de police et des autorités judiciaires», estimant que l'attribution du TGD, le 23 juillet, était «une mesure de protection insuffisante».

«À quoi servent tous ces outils de protection mis en place par l'État si les victimes continuent de vivre dans la terreur, et de mourir ?», abondent des membres de collectifs féministes, présents à la marche blanche qui a rassemblé un millier de personnes samedi à Poitiers. Pour la famille d'Inès, la colère se greffe à la douleur.

«Ma sœur a eu le courage de traverser à de nombreuses reprises la porte du commissariat. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour alerter sur le danger qu'elle courait. Et le constat est que la police et la justice l'ont trahie», lance son autre frère Yacine.

Le parquet a saisi l'Inspection générale de la police nationale et «des auditions et des analyses (...) sont en cours», selon une source proche du dossier.

«On n'a pas bien identifié quelque chose, soit le danger a été sous-estimé, soit la transmission des informations au service qui suit la procédure n'a pas été correctement faite», a indiqué cette source à l'AFP.

Gérald Darmanin a annoncé dimanche la saisine de l'Inspection générale de la justice pour faire «toute la lumière (...) sur cette horrible affaire».

Moyens «insuffisants»

En 2017, le président Emmanuel Macron avait fait de la protection des femmes l'une de ses priorités, le Grenelle des violences conjugales débouchant en 2019 sur un plan d'action.

Le budget a augmenté depuis mais pas assez, selon les associations. En 2023, la Fondation des femmes a estimé les besoins entre 2,6 et 5,4 milliards d'euros, contre moins de 200 millions dépensés cette année-là selon elle.

Début juillet, un rapport du Sénat a épinglé les montants «dérisoires» alloués à cette cause. «Des moyens ont été mis en œuvre mais ça reste très insuffisant, tellement on partait de loin», abonde Mine Günbay, directrice de la Fédération nationale solidarité femmes.

Elle juge nécessaire notamment de renforcer encore la formation des policiers et magistrats, et de créer davantage de places d'hébergement pour les victimes souhaitant quitter leur foyer.

«On ne peut pas avoir dit aux femmes +on vous croit+, +parlez+, en érigeant cette question en grande cause nationale, et se retrouver systématiquement, année après année, avec les mêmes mécaniques de féminicides», déplore-t-elle, soulignant que dans environ 40% des cas, la victime avait déjà porté plainte contre son agresseur.