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Californie Un tunnel ultramoderne servait au trafic de cocaïne entre le Mexique et les États-Unis

ATS

2.6.2026 - 22:13

Six cents mètres de long, avec électricité, ventilation et un système de rail pour faire transiter la drogue: un vaste tunnel utilisé pour faire passer plus de 45 millions de dollars de cocaïne a été découvert à la frontière entre la Californie et le Mexique.

Plusieurs tunnels du genre ont déjà été démantelés entre Tijuana et le quartier de Otay Mesa à San Diego, là où passe le mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Ci-contre, un tunnel découvert en 2011 (Archives).
Plusieurs tunnels du genre ont déjà été démantelés entre Tijuana et le quartier de Otay Mesa à San Diego, là où passe le mur entre le Mexique et les Etats-Unis. Ci-contre, un tunnel découvert en 2011 (Archives).
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 22:13

02.06.2026, 22:23

Creusé à près de 17 mètres sous terre, ce souterrain avait des murs renforcés et disposait d'un monte-charge hydraulique pour y accéder, selon un communiqué du ministère américain de la Justice publié lundi.

Il reliait la ville mexicaine de Tijuana à un entrepôt dans le quartier d'Otay Mesa, à San Diego, qui borde le mur frontalier séparant les Etats-Unis et le Mexique.

Menée entre décembre et mai dernier, l'enquête a conduit à la saisie de plus d'une tonne de cocaïne, qui aurait transité par ce tunnel, et à l'arrestation de quatre trafiquants.

«Pour ces prévenus, ce n'était pas la lumière au bout du tunnel. C'étaient des gyrophares et des sirènes», a commenté le procureur fédéral américain Adam Gordon, cité dans le communiqué.

99 tunnels en 33 ans

«Cette enquête et cette saisie portent un coup significatif au cartel de Jalisco Nouvelle Génération», a complété Justin De La Torre, chef de patrouille de la police aux frontières pour le secteur de San Diego.

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Les autorités ont insisté sur le caractère sophistiqué de ce tunnel particulièrement bien construit. Des vidéos publiées par le ministère de la Justice montrent les escaliers du souterrain, dotés de marches bien définies entre les murs de pierre.

Le trafic de drogue souterrain entre les Etats-Unis et le Mexique est un grand classique, utilisé de longue date par les cartels.

Depuis 1993, 99 passages souterrains ont été découverts dans le sud de la Californie, selon le ministère de la Justice. Le dernier démantèlement en date remontait à 2022.

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