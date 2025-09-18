  1. Clients Privés
Tunnel du Gubrist fermé Trafic paralysé jeudi au nord de Zurich

ATS

18.9.2025 - 18:08

Le tunnel autoroutier du Gubrist sur l'A1, un des principaux goulets d'étranglement du pays, au nord de Zurich, a été fermé durant de longues heures jeudi en direction de l'Est. La faute à la rupture d'une conduite d'eau. Le trafic a été fortement perturbé.

L'incident est survenu peu après 10h00, indique l'Office fédéral des routes (OFROU) (archives).
L'incident est survenu peu après 10h00, indique l'Office fédéral des routes (OFROU) (archives).
sda

Keystone-SDA

18.09.2025, 18:08

L'incident est survenu peu après 10h00, indique l'Office fédéral des routes (OFROU). La forte pression de l'eau s'échappant de la conduite a endommagé la chaussée dans l'un des tubes du tunnel du Gubrist.

Les travaux de réparation et de remise en état ont pris plusieurs heures. Le tube n'a pu être rouvert au trafic que dans l'après-midi. Sa fermeture a entraîné d'importantes perturbations du trafic routier dans toute la région zurichoise. Ce dernier a été détourné.

En raison des bouchons, la police cantonale zurichoise a recommandé, sur X, aux usagers d'éviter «largement» la région ou de voyager en transports publics.

