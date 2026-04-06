Une BMW volée percute un lampadaire

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Argovie Une BMW volée percute un lampadaire

ATS

6.4.2026 - 12:11

Deux voleurs de voitures venus de France ont cambriolé une garage à Turgi dans la nuit de dimanche à lundi et ont pris la fuite avec une BMW volée. Ils n’ont pas été très loin: après avoir percuté un lampadaire, ils ont dû continuer à pied et ont été arrêtés.

Les jeunes voleurs de voitures provoquent souvent des accidents, car ils ont peu d’expérience au volant.
Les jeunes voleurs de voitures provoquent souvent des accidents, car ils ont peu d’expérience au volant.
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 12:11

06.04.2026, 12:25

Les suspects sont deux hommes âgés de 17 et 38 ans, a indiqué lundi la police argovienne dans un communiqué. Les forces de l’ordre ont retrouvé le véhicule volé endommagé sur la route.

Les deux Français avaient auparavant dérobé la voiture dans un garage à Turgi. Ils avaient forcé le portail avec un véhicule et s’étaient ensuite enfuis avec la BMW.

Les auteurs, souvent de jeunes conducteurs

Les garages et commerces automobiles dans le canton d’Argovie sont victimes depuis plusieurs mois de vols de voitures, a ajouté la police cantonale. Les auteurs sont souvent de jeunes Français, recrutés pour ces vols via les réseaux sociaux.

En Suisse, ils volent généralement une ou plusieurs voitures pour rejoindre le plus rapidement possible la France. Lors de leur fuite, les voleurs prennent de grands risques et provoquent souvent des accidents – principalement parce qu’ils ont peu d’expérience de conduite, précise la police.

Face à ce phénomène, également observé dans d’autres cantons, la police argovienne affirme vouloir agir désormais avec tous les moyens disponibles.

Les plus lus

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Une fillette disparue retrouvée vivante après des décennies
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu
«48 heures avant que l'enfer ne s'abatte» - le déroulement du sauvetage du pilote américain
Une BMW volée percute un lampadaire