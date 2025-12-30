  1. Clients Privés
«Nous ne leur avons laissé aucune chance» Coup de filet en Turquie : 357 arrestations en lien avec l’État islamique

ATS

30.12.2025 - 15:12

Les forces de l'ordre ont arrêté 357 personnes dans un coup de filet mené dans 21 provinces contre l'organisation Etat islamique (EI), a annoncé mardi le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya, au lendemain d'une opération contre l'EI où trois policiers ont été tués dans le nord-ouest de la Turquie.

Le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya (archives).
Le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.12.2025, 15:12

«Lors d'opérations simultanées menées ce matin par nos forces de police dans 21 provinces, nous avons appréhendé 357 suspects liés à l'EI. (...) Nous n'avons jamais laissé la moindre chance à ceux qui tentent de mettre ce pays à genoux par le terrorisme», a affirmé le ministre sur X.

Trois policiers ont été tués lundi au cours d'une opération contre l'EI à Yalova, dans le nord-ouest de la Turquie.

Crainte d'infiltrations djihadistes

Un affrontement qui a duré plusieurs heures entre la police et des membres de l'EI a éclaté à la suite de cette opération où six membres de l'EI, tous de nationalité turque, ont été tués.

Véhicule fouillé. L'attentat à Sydney motivé par «l'idéologie de l'Etat islamique»

Véhicule fouilléL'attentat à Sydney motivé par «l'idéologie de l'Etat islamique»

Jeudi dernier, le procureur d'Istanbul avait ordonné l'arrestation de 137 membres présumés de l'EI «à la suite de renseignements indiquant que l'organisation terroriste EI planifiait des attaques pendant les célébrations de Noël et du Nouvel An».

La Turquie, qui a une frontière de 900 km avec la Syrie, redoute des infiltrations de ce groupe djihadiste toujours actif chez son voisin.

