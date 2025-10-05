  1. Clients Privés
Turquie Concert de Robbie Williams interdit pour des raisons de sécurité

ATS

5.10.2025 - 17:15

Les autorités turques ont interdit un concert du chanteur britannique Robbie Williams prévu le 7 octobre à Istanbul pour des «raisons de sécurité», a déclaré dimanche à l'AFP une source du bureau du gouverneur de la ville, après des appels d'ONG à manifester contre sa venue.

Le concert était programmé le même jour que la date anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 (Archives).
sda
sda

Keystone-SDA

05.10.2025, 17:15

Le concert était programmé le même jour que la date anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché une guerre à Gaza ayant suscité des manifestations dans le monde entier.

La société organisatrice a annoncé que le concert était annulé «conformément à une décision prise par le bureau du gouverneur d'Istanbul», ajoutant que les remboursements des billets seraient effectués sous peu via la plateforme sur laquelle ils avaient été achetés.

S'adressant à l'AFP, la source du bureau du gouverneur a invoqué des «raisons de sécurité» sans donner plus de détails.

Le chanteur de 51 ans s'est produit en Israël en 2015 et 2023 malgré les appels au boycott lancés par des militants pro-palestiniens.

Antisémitisme

Plusieurs ONG ont exhorté les autorités turques à annuler le concert, dont la Plateforme de solidarité islamique qui avait prévu des manifestations sous le slogan «Robbie Williams, sioniste, quitte la Turquie!».

«Je suis extrêmement désolé de ne pas pouvoir me produire à Istanbul la semaine prochaine», a annoncé Robbie Williams sur son compte Instagram.

«Les autorités municipales ont annulé le spectacle dans l'intérêt de la sécurité publique», a-t-il déclaré. «La dernière chose que je voudrais faire est de mettre en danger la sécurité de mes fans. Leur sécurité passe avant tout».

En septembre, les autorités turques avaient interdit un concert prévu à Istanbul par Enrico Macias, après des appels à protester contre les opinions pro-israéliennes du chanteur français.

Le chanteur de 86 ans avait alors déclaré à l'AFP qu'il se produisait en Turquie depuis 60 ans et qu'il était «profondément surpris et attristé de ne pas pouvoir voir (son) public, avec lequel (il a) toujours partagé des valeurs de paix et de fraternité».

