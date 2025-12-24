  1. Clients Privés
Crash en Turquie La boîte noire de l'avion libyen accidenté retrouvée

ATS

24.12.2025 - 18:30

La boîte noire de l'avion qui s'est écrasé mardi soir près d'Ankara, tuant tous ses passagers dont le chef d'état-major libyen et ses conseillers, a été retrouvée. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

Une délégation de militaires libyens est arrivée mercredi sur le site du crash de l'avion près d'Ankara. L'appareil transportait le chef d'état-major libyen et ses conseillers.
Une délégation de militaires libyens est arrivée mercredi sur le site du crash de l'avion près d'Ankara. L'appareil transportait le chef d'état-major libyen et ses conseillers.
sda

Keystone-SDA

24.12.2025, 18:30

«L'enregistreur vocal et la boîte noire de l'appareil ont été retrouvés (...) Les autorités compétentes ont entamé leur examen», a déclaré le ministre qui s'est rendu sur le site de l'accident. La boîte noire sera analysée dans un pays neutre, a annoncé sur X le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu.

Les données de ces appareils permettent souvent de déterminer la cause de l'accident de l'avion. Les résultats de l'analyse seront partagés «avec notre nation et le monde entier avec une totale transparence», a-t-il ajouté.

En revanche, les dépouilles des huit personnes qui se trouvaient à bord sont toujours sur le site du crash où les débris sont éparpillés sur 3 km2, a précisé le ministre de l'Intérieur.

«408 personnes, dont des équipes de secours, de la gendarmerie, de la police et des services de santé, 103 véhicules terrestres et 7 aéronefs sont mobilisés. Des drones, notamment thermiques, transmettent également des images en temps réel de la région», a-t-il ajouté. Les équipes de secours s'activaient mercredi matin dans un épais brouillard et au terme d'une nuit très pluvieuse.

Panne électrique

Outre le chef d'état-major de l'armée de Tripoli, le général Mohamed Al-Haddad, quatre de ses conseillers et trois membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé moins de quarante minutes après son décollage. M. Yerlikaya a réitéré ses déclarations concernant une panne électrique à bord de l'avion.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a présenté ses condoléances au Premier ministre Dbeibah, chef du gouvernement libyen installé à Tripoli et reconnu par l'Onu, au cours d'une conversation téléphonique.

Une délégation de 22 personnes, composée des officiels libyens et de cinq proches des victimes, est arrivée mercredi à Ankara, a encore indiqué M. Yerlikaya.

Plusieurs facteurs

Une panne électrique seule ne plongerait pas l'avion dans l'obscurité totale, a estimé Tolga Tuzun Inan, de l'Université de Bahcesehir, à Istanbul, sur la chaîne privée turque NTV. «Plusieurs facteurs déclencheurs, combinés aux conditions météorologiques, peuvent provoquer cette situation», a-t-il précisé.

Les données de la boîte noire permettront de découvrir ce qui s'est passé, a-t-il indiqué, ajoutant que son analyse pourrait prendre plusieurs mois. Le parquet d'Ankara a ouvert une enquête sur l'accident, avait annoncé le ministre turc de la Justice Yilmaz Tunç.

Le chef d'état-major libyen s'était rendu mardi à Ankara pour une visite officielle à l'invitation de son homologue turc. La Turquie est un allié de poids du gouvernement de Tripoli, reconnu par l'ONU et au côté duquel elle est engagée y compris militairement depuis janvier 2020.

La Libye peine à retrouver la stabilité depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Deux exécutifs s'y disputent le pouvoir: le gouvernement d'unité nationale (GNU) installé à Tripoli et celui de Benghazi (est), contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar et ses fils.

