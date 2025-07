La Turquie bataille toujours lundi contre quatre incendies majeurs dont celui de Bursa, quatrième ville du pays et vaste site industriel dans le nord-ouest, a indiqué le ministre de l'Agriculture et des forêts.

Firefighters work to extinguish a wildfire in Bursa, Turkey, early on Sunday, July 27, 2025. (Sercan Ozkurnazli/DIA Images via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Outre Bursa, où le feu fait rage depuis samedi soir, la région de Karabük (nord), la plus boisée du pays qui abrite notamment la petite ville touristique de Safranbolu, et celle de Kahramanmaras (sud) sont également touchées, a détaillé Ibrahim Yumakli.

«Cinq foyers ont été maîtrisés dans quatre provinces» mais le travail des pompiers est rendu difficile par la force du vent qui attise les flammes, a-t-il expliqué sans préciser l'étendue des zones sinistrées.

«Compte tenu de la taille et de l'intensité des incendies, la capacité de l'État à réagir rapidement dans de telles catastrophes est parfois limitée» a ajouté lundi le ministre. Dimanche il avait détaillé la mobilisation de plus de 850 véhicules, six avions et quatre hélicoptères rien que dans la zone de Bursa.

Villages évacués

La Turquie traverse une vague de chaleur qui a culminé avec des relevés au-dessus des 40 degrés sur une majeure partie du pays la semaine dernière et même un record historique de 50,5 degrés vendredi dans l'extrême sud-est, à Silopi, près des frontières irakienne et syrienne. Dix-neuf villages ont dû être évacués dans la région de Safranbolu, et plus de 3500 personnes autour de Bursa.

Un pompier combattant les flammes est décédé des suites d'une crise cardiaque samedi soir, et trois personnes sont mortes dimanche dans l'accident d'un camion-citerne utilisé pour lutter contre l'un des deux incendies, a annoncé le gouvernorat de Bursa.

Mercredi, dix forestiers et secouristes bénévoles ont péri, prisonniers d'un violent feu de forêt à Eskisehir, 150 km plus à l'est. Les autorités ont prévenu que la situation resterait critique jusqu'en octobre sur le front des incendies.