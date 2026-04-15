La tuerie dans une école du sud de la Turquie mercredi a fait neuf morts, dont huit élèves, et treize blessés, a annoncé le ministre turc de l'intérieur, revoyant un précédent bilan de quatre morts et 20 blessés.

Des personnes se trouvent dans la cour d'un lycée où un assaillant a ouvert le feu, à Kahramanmaras, en Turquie, le mercredi 15 avril 2026 (IHA via AP) AP

Keystone-SDA ATS

«Nous déplorons neuf décès (...) et treize blessés. Six d'entre eux sont actuellement en soins intensifs, dont trois dans une situation critique», a indiqué le ministre, Mustafa Çiftçi, lors d'une déclaration à la presse depuis la ville de Kahramanmaras où a eu lieu la tuerie.

«Un élève est arrivé à l'école avec des armes, vraisemblablement celles de son père, dans son sac à dos. Il est entré dans deux salles de classe et a ouvert le feu au hasard», a détaillé le gouverneur, au lendemain d'une attaque similaire ayant fait seize blessés dans un lycée situé 200 km plus à l'est.

Les deux classes visées accueillaient des élèves âgées d'une dizaine d'années, a précisé le gouverneur, ajoutant que quatre des blessés se trouvent dans un état grave.

L'auteur des faits, âgé d'environ 13 à 14 ans et fils d'un ancien policier, est décédé. «Il s'est tiré dessus. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un suicide ou si cela s'est produit dans le chaos», a déclaré M. Ünlüer.

Le père de l'adolescent, identifié comme un ancien inspecteur de la police de la ville de Kahramanmaras, où a eu lieu l'attaque, a été interpellé, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu.

Des images diffusées par l'agence de presse privée IHA montrent une personne, corps et visage couverts, évacuée dans une ambulance ainsi que des parents d'élèves qui accourent, pour certains en larmes, aux abords de l'établissement.

«Notre coeur saigne»

Sur une vidéo prise par une habitante d'un immeuble voisin, authentifiée par l'AFP, des élèves sautent d'une fenêtre du premier étage de l'établissement pour échapper aux tirs tandis que des dizaines d'autres fuient par la cour.

Une quinzaine de coups de feu sont audibles au milieu de cris dans la vidéo d'une minute trente. «Nous n'avons aucune information. Des enfants ont été visés», a déclaré une femme en pleurs à l'agence de presse IHA, sa voix couverte par des sirènes d'ambulance.

«Une enquête a été ouverte par le parquet de la République de Kahramanmaras», a indiqué sur X le ministre turc de la justice, Akin Gürlek. Le Haut conseil turc de l'audiovisuel (RTUK) a pour sa part interdit aux chaînes de télévision turques de diffuser des images relatives à la tuerie.

«Notre coeur saigne. Nos condoléances à la nation», a déclaré le président du parlement turc, Numan Kurtulmus, tandis que les ministres turcs de l'Intérieur et de l'Education se rendent sur les lieux de l'attaque.

Mardi, un adolescent né en 2007, armé d'un fusil à pompe, avait déjà fait seize blessés dans un lycée technique de la province turque de Sanliurfa (sud-est), parmi lesquels dix élèves et quatre enseignants. Neuf des victimes sont toujours hospitalisées mercredi, avait indiqué plus tôt le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Ce type d'incidents est d'ordinaire rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.