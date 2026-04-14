Seize personnes, pour la plupart des élèves, ont été blessées mardi par des tirs dans un lycée technique de la province de Sanliurfa, dans le sud-est de la Turquie, a annoncé le gouverneur local.

Keystone-SDA ATS

Douze personnes «reçoivent actuellement des soins», a indiqué à la presse le gouverneur, Hasan Sildak, qui s'est rendu sur place. L'assaillant, un ancien élève de l'établissement né en 2007, a retourné l'arme contre lui et est décédé, a ajouté le gouverneur.

Selon la chaîne publique TRT citant le gouvernorat, dix lycéens et quatre enseignants figurent parmi les blessés dont l'état de gravité n'a pas été précisé.

Selon l'agence de presse privée DHA et plusieurs médias turcs, l'assaillant était armé d'un fusil de chasse.

Des images diffusées par des médias locaux montrent des lycéens fuyant en courant leur établissement, devant lequel de nombreux policiers et au moins un blindé ont été déployés ainsi que des ambulances.

«Il a d'abord ouvert le feu au hasard dans la cour, puis à l'intérieur de l'établissement», a rapporté un témoin cité par l'agence de presse privée IHA.

Ce type d'incidents est relativement rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.