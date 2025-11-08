  1. Clients Privés
Turquie «Il y avait des cris» : six morts dans l’incendie d’un dépôt de parfumerie

ATS

8.11.2025 - 22:51

Six personnes, dont deux mineurs, ont été tuées et sept personnes ont été blessées dans un incendie survenu samedi matin dans un dépôt de parfumerie à Dilovasi, dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités turques.

Deux étages d'un immeuble utilisé comme dépôt et usine de parfumerie ont été carbonisés par les flammes.
Deux étages d'un immeuble utilisé comme dépôt et usine de parfumerie ont été carbonisés par les flammes.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.11.2025, 22:51

08.11.2025, 22:52

«Six de nos concitoyens ont perdu la vie dans un incendie qui s'est déclaré dans le district de Dilovasi vers 9h00 heures du matin», a affirmé le gouverneur de la province de Kocaeli Ilhami Aktas, dont dépend la ville de Dilovasi, sur la chaîne publique turque TRT Haber.

«L'un des blessés est dans un état critique en raison de ses brûlures. L'incendie a été rapidement maîtrisé et éteint (...) Nos pompiers, en coordination avec le parquet, procèdent aux investigations nécessaires pour déterminer les causes de l'incendie», a précisé le gouverneur.

France voisine. En marge du tournage d’un clip de rap, un immeuble part en flammes

France voisineEn marge du tournage d’un clip de rap, un immeuble part en flammes

Etages carbonisés

Deux étages d'un immeuble utilisé comme dépôt et usine de parfumerie ont été carbonisés par les flammes, selon les images diffusées par les médias turcs.

Deux jeunes filles âgées de 16 et de 17 ans sont parmi les victimes, ont annoncé les autorités turques, sans pour l'instant préciser si elles faisaient partie des ouvriers de l'établissement.

«Des mineurs figurent parmi les victimes, comme en témoignent leurs dates de naissance. Mais nous ne sommes pour l'instant pas capable de dire ce qu'ils faisaient à l'intérieur», a affirmé aux journalistes le maire de Kocaeli Tahir Buyukakin.

Trois personnes, dont le propriétaire de l'établissement et les chefs d'équipe, ont été interpellées dans le cadre de l'enquête, a affirmé le ministre de la Justice Yilmaz Tunç.

Bosnie. «J’ai entendu un craquement» - Un incendie sème la mort dans une maison de retraite

Bosnie«J’ai entendu un craquement» - Un incendie sème la mort dans une maison de retraite

Sept employés de la Sécurité sociale et de la Direction du travail ont été suspendus de leurs fonctions «pour mener à bien l'enquête en cours» sur l'incendie, a de son côté annoncé le ministère du Travail.

«Il y a eu une explosion vers 9h00. J'ai regardé par le balcon et j'ai vu que les vêtements d'un collègue était en feu. J'ai pris un tuyau d'arrosage, j'ai éteint ses vêtements. J'ai ensuite vu des flammes s'élever de l'usine. Il y avait des cris», a raconté un témoin sur la chaîne privée NTV. Ville industrielle située à environ 70 km au sud-est d'Istanbul, Dilovasi accueille de nombreuses usines et dépôts.

