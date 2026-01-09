  1. Clients Privés
Turquie Une tempête fait cinq morts et plusieurs blessés

ATS

9.1.2026 - 14:10

Une tempête qui s'est abattue sur une partie de la Turquie a fait cinq morts et plusieurs blessés graves au cours des dernières 48 heures, ont rapporté vendredi les médias turcs qui font également état d'importants dégâts.

Un homme muni d'un parapluie passe devant l'objectif par une journée pluvieuse d'hiver à Istanbul, en Turquie, le jeudi 8 janvier 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
Un homme muni d'un parapluie passe devant l'objectif par une journée pluvieuse d'hiver à Istanbul, en Turquie, le jeudi 8 janvier 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 14:10

Selon la chaîne privée NTV, un homme de 58 ans de la province de Karaman (sud) et une femme de 60 ans vivant près d'Aksaray (centre) sont morts après avoir été fauchés par des toitures arrachées.

A Bursa (nord-ouest), un jeune Syrien de 24 ans a été tué jeudi par un mur qui s'est écroulé sur lui, a rapporté l'agence de presse officielle Anadolu.

Trois ouvriers travaillant sur un chantier proche du littoral dans la station balnéaire de Kusadasi (ouest), sur la côte égéenne, ont été emportés par des vagues: le corps sans vie de l'un d'eux, âgé de 30 ans, a été retrouvé, tandis que ses collègues ont été hospitalisés, dont l'un dans un état critique.

Dans la province voisine de Denizli, un retraité est lui décédé après avoir chuté du toit de sa maison, selon les médias locaux.

Jeudi, les vents violents qui ont balayé la moitié ouest de la Turquie ont également fait d'importants dégâts à Istanbul (nord-ouest), la principale ville du pays, où des dizaines de bateaux à quai ont été endommagés, sans toutefois faire de victimes.

Près d'une centaine de toits se sont également envolés, selon les autorités locales qui ont recensé 45 chutes d'arbres.

