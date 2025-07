Plus de 3500 habitants ont été évacués samedi et dimanche en périphérie de Bursa, grande ville industrielle du nord-ouest de la Turquie où les pompiers tentent toujours de stopper la progression de deux incendies faisant rage depuis plus de 24 heures.

Une personne observe un incendie de forêt dans le district de Çeşme à Izmir, en Turquie, le 3 juillet 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Un total de 3515 de nos citoyens ont été évacués et conduits en lieux sûrs», a déclaré Ibrahim Yumakli, le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, précisant que 2300 pompiers et secouristes ont combattu les flammes dimanche au milieu de rafales de vent.

Plus de 850 véhicules, six avions et quatre hélicoptères ont été déployés dans la zone, où le mercure continuera de frôler les 40°C en journée ces prochains jours, a ajouté le ministre sans préciser la superficie de forêt et de végétation déjà partie en fumée aux portes de la quatrième ville du pays.

Pompier tué

Un pompier combattant les flammes est décédé des suites d'une crise cardiaque samedi soir, et trois personnes sont mortes dimanche dans l'accident d'un camion-citerne utilisé pour lutter contre l'un des deux incendies, a annoncé le gouvernorat de Bursa.

Mercredi, 10 ouvriers forestiers et secouristes bénévoles avaient déjà péri, prisonniers d'un violent feu de forêt 150 km plus à l'est.

Un autre incendie dans la province rurale de Karabük (nord), la plus boisée du pays, résiste depuis cinq jours aux efforts des pompiers qui ont dû évacuer plus de 1800 habitants.

D'après plusieurs médias turcs, les flammes s'étendaient au début du week-end sur plusieurs dizaines de kilomètres, dans cette province couverte à 72% de forêts où le relief escarpé complique la tâche des pompiers.

Canicule

Face à la canicule et à la sécheresse qui frappent de larges pans du pays, les autorités ont de nouveau appelé dimanche à la vigilance, prévenant que la situation resterait critique jusqu'en octobre sur le front des incendies.

Plus de 3000 feux se sont déclarés depuis le début de l'été à travers le pays, a indiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan.

«Brûler une forêt est comme tirer avec une arme sur notre patrie», a déclaré le ministre de l'Agriculture et des Forêts, promettant que les hectares de forêts brûlés seraient replantés au plus tôt.