Confirmation trompeuse Carnaval valaisan : comment Twint sert à escroquer les commerçants

Martin Abgottspon

11.2.2026

À Naters, un groupe de jeunes s’est offert une soirée de carnaval gratuite, grâce à un procédé d’une simplicité déconcertante. Leur arme? Une fausse preuve de paiement Twint, sous forme de vidéo, brandie au moment de régler l’addition.

Les auteurs utilisent l'écran vert de confirmation pour tromper les restaurateurs.
Les auteurs utilisent l'écran vert de confirmation pour tromper les restaurateurs.
Keystone

Martin Abgottspon

11.02.2026, 09:36

11.02.2026, 11:16

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Lors du carnaval de Naters, un groupe de jeunes a réussi à obtenir des boissons gratuites en montrant aux restaurateurs un enregistrement vidéo d'une confirmation au lieu d'un vrai paiement de twint.
  • Dans l'environnement agité de la fête, la différence entre la transaction réelle et l'enregistrement diffusé n'a guère été remarquée.
  • Cet incident illustre une nouvelle forme de petite criminalité numérique et souligne la nécessité d'une meilleure sensibilisation et d'un contrôle supplémentaire des paiements sans numéraire.
Montre plus

L’écran vire au vert, le paiement paraît validé, l’affaire semble réglée. Dans la cohue d’un carnaval comme l’éruption les Tueurs de dragon de Naters, serveurs et bénévoles s’en remettent à ce signal lumineux estampillé Twint. Difficile de faire autrement: l’argent liquide se fait rare, et le réflexe est devenu numérique.

Soi-disant UBS, Amazon, TWINT, impôts.... Attention arnaque: n'appelez surtout pas au numéro indiqué!

Soi-disant UBS, Amazon, TWINT, impôts...Attention arnaque: n'appelez surtout pas au numéro indiqué!

Mais c’est justement cette confiance qui a tourné à la faille, le week-end dernier, comme le rapporte pomona.ch. À Naters, un groupe de jeunes a profité de la frénésie du carnaval pour piéger les stands.

Leur méthode tient en quelques secondes: au lieu d’effectuer un paiement Twint, ils montrent sur leur téléphone une vidéo d’une transaction déjà validée. L’écran devient vert, la confirmation s’affiche — et dans le bruit et la foule, personne ne vérifie davantage. La supercherie suffit.

Sous un chapiteau en pleine effervescence, distinguer une confirmation en direct d’une simple vidéo relève du détail. Dans le vacarme et la foule, l’écran vert suffit à emporter la conviction. Pour parfaire la mise en scène et diluer les soupçons, les membres du groupe commandaient leurs boissons séparément, fractionnant les passages au comptoir pour mieux passer sous le radar.

Un point faible de l'homme dans le système numérique

L’affaire remet en lumière une faille bien connue des paiements modernes: la sécurité d’un système s’arrête souvent là où commence le simple contrôle visuel. En coulisses, le chiffrement répond à des standards élevés. Mais au moment décisif, celui du passage en caisse, tout repose encore sur un regard, un écran, une couleur. Et cette interface, si banale en apparence, demeure la plus vulnérable: il suffit d’une image bien choisie pour tromper la vigilance.

Des logiciels malveillants sans clic. Attaques sur les conversations de groupe sur WhatsApp: comment se protéger ?

Des logiciels malveillants sans clicAttaques sur les conversations de groupe sur WhatsApp: comment se protéger ?

Les organisateurs se retrouvent désormais face à un casse-tête: sécuriser sans ralentir. Les spécialistes recommandent de ne plus se contenter d’un écran brandi à la va-vite, mais de vérifier la transaction sur l’appareil du commerçant ou via une confirmation en temps réel. Problème : cette étape supplémentaire sappent ce qui fait le succès du paiement sans espèces, sa rapidité. À trop contrôler, on casse le flux. À ne pas assez vérifier, on ouvre la porte aux abus. Toute la contradiction tient là.

Seule une sensibilisation constante permet d'atteindre l'objectif

L’épisode de Naters n’est pas un simple fait divers: il illustre une nouvelle forme de petite criminalité qui exploite les interfaces numériques. Pendant que la police et les opérateurs de paiement comme Twint tentent de sensibiliser le public à ces arnaques, se pose la question cruciale de la prévention et de la responsabilité, notamment lors des grandes manifestations où le flux de visiteurs rend tout contrôle plus complexe.

Parallèlement, le terrain de jeu des fraudeurs ne cesse de s’étendre. Outre l’astuce vidéo mise en lumière à Naters, les autorités rappellent régulièrement l’existence d’autres arnaques, comme les faux «PDF Twint»: des documents truqués utilisés dans les petites annonces pour soutirer les identifiants des utilisateurs et vider leurs comptes.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

