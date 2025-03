Photo Elysée à Lausanne présente la première exposition en Suisse de Tyler Mitchell. Le jeune artiste, photographe et cinéaste installé à Brooklyn est une étoile montante de la photographie aux Etats-Unis. Intitulée «Wish This Was Real», elle est à voir jusqu'en août.

L'artiste photographe américain Tyler Mitchell était présent jeudi à Photo Elysée à Lausanne pour présenter sa première exposition personnelle en Suisse.

C'est en 2018, à l'âge de 23 ans seulement, que Tyler Mitchell a marqué les esprits en photographiant la chanteuse Beyoncé pour le numéro de septembre du Vogue américain. Il est ainsi devenu le premier photographe afro-américain dans l'histoire du magazine à en réaliser la couverture. Ses photographies ont aussi été publiées dans de nombreuses autres revues, y compris en France (M Le Monde).

Après avoir été présentée à Berlin et à Helsinki en 2024, l'exposition «Wish This Was Real» fait donc escale à Photo Elysée avant sa présentation à Paris en automne 2025 puis à Vienne. Aux frontières de l'art et de la mode, elle parcourt l'ensemble de son oeuvre, couvrant dix ans de travail, surtout des photographies et quelques vidéos, avec plusieurs très grands formats.

Style, beauté, identité et paysages

«Tyler Mitchell est animé par des rêves de paradis et des visions utopiques sur fond d'histoire. Depuis son ascension dans le monde de la mode, il a créé un univers visuel où style, beauté, identité et paysages se rencontrent, offrant une nouvelle perspective sur la représentation de la vie noire», ont expliqué en substance les responsables du musée lausannois de la photographie à Plateforme 10.

Elle offre de «nouvelles perspectives sur ses thèmes de prédilection, comme l'autodétermination et l'extraordinaire éclat du quotidien, en montrant comment la photographie peut être enracinée dans le passé et s'en inspirer tout en imaginant d'autres futurs», ont-ils ajouté.

«Enorme»

«C'est magnifique. C'est vraiment énorme pour un jeune photographe américain comme moi d'avoir une aussi grande rétrospective ici en Suisse dans ce très beau et réputé musée à Lausanne. J'en suis très reconnaissant», a dit à Keystone-ATS Tyler Mitchell, présentant lui-même son travail lors de la visite de presse.

«La représentation de l'identité et de la culture afro-américaine dans la photographie compte énormément pour moi. J'essaie d'amener un point de vue optimiste sur cette communauté noire, sans cacher la complexité de son histoire sociale», explique-t-il, évoquant une préoccupation autant personnelle qu'universelle.

Quatre chapitres

L'exposition se décline en quatre chapitres. «Vies et Liberté» propose des portraits de la jeunesse afro-américaine, notamment de la culture du skateboard. Ces images dégagent un «désir» de plaisir, de communauté et d'affirmation de soi, dans un contexte de troubles sociétaux.

Dans «Tradition postcoloniale et Pastorale», Tyler Mitchell compose, en grand format le plus souvent, des scènes à la fois sophistiquées et spontanées dans des paysages de l'Etat de Gérogie (d'où il est originaire) et de la campagne new-yorkaise. Place ici à des rêveries paradisiaques, des interactions humaines et collectives, souvent ludiques et divertissantes, mais contrastées par la complexité de l'histoire et de l'identité sociale américaine.

La troisième partie - «Famille et Fraternité» - célèbre la préservation de la mémoire sociale. L'artiste rend hommage à la «résilience et l'agentivité» de la communauté noire à travers des portraits de famille intimes et des natures mortes, «où le chez-soi apparaît comme un sanctuaire».

Enfin, une quatrième partie réunit des photographies et des sculptures en techniques mixtes d'artistes - Rashid Johnson, Gordon Parks et Carrie Mae Weems par exemple - dont l'imaginaire fait écho au travail de Tyler Mitchell. Comme autant de dialogues intergénérationnels et expérimentaux, selon l'artiste lui-même.

Focale sur le sport

Changement de décor total, le musée de la photographie présente une autre exposition, jusqu'au 17 août également: «Le sport à l'épreuve». Elle avait été dévoilée dans un premier temps aux Rencontres de la Photographie Arles en 2024. Coproduite par Photo Elysée et le Musée Olympique, elle explore le rôle fondamental de la photographie dans la médiatisation du sport depuis plus d'un siècle. Le patrimoine visuel exposé est en grande partie inédit.