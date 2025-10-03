Le bilan des victimes du typhon Bualoi au Vietnam s'élève désormais à 51 morts, a annoncé vendredi le ministère vietnamien de l'Environnement. 14 personnes sont toujours portées disparues plusieurs jours après que la tempête a causé de lourds dégâts et inondations.

Plus de 200'000 maisons ont été endommagées. ATS

Keystone-SDA ATS

Le ministère a également estimé que les dégâts causés par Bualoi pourraient coûter jusqu'à 600 millions de dollars, dans un communiqué. Bualoi a touché terre dans le centre du Vietnam dimanche soir, avec des vents soufflant à 130 km/h, et sévi pendant près de 12 heures. Les fortes pluies causées par la tempête ont notamment inondé la capitale Hanoï cette semaine.

Inondations et glissements de terrain ont endommagé plus de 200'000 maisons, infrastructures publiques et terres agricoles à travers le pays, selon la même source. Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans des glissements de terrain dans les régions montagneuses du nord du pays, qui ont aussi perturbé l'accès aux attractions touristiques, notamment Sapa et Mu Cang Chai.

Les prévisionnistes météorologiques ont indiqué que l'eau des crues avait commencé à se retirer, mais ont averti que le typhon Matmo, qui approche actuellement le nord des Philippines, pourrait toucher le nord du Vietnam au début de la semaine prochaine.

Si Matmo frappe effectivement le pays, elle sera la onzième tempête à frapper le Vietnam cette année, un pays qui en enregistre généralement jusqu'à 10 par an. Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.