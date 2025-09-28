Le Vietnam a annoncé avoir évacué dimanche près de 30.000 personnes de ses régions côtières. Cela alors que le typhon Bualoi a atteint le pays et fait un mort et quatre disparus.

Plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues au Vietnam en raison de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La tempête – la dixième à frapper le Vietnam cette année – a touché terre vers 22h00, avec des vents de 130 km/h, selon les services météorologiques.

Les provinces et villes touchées ont évacué plus de 28'500 personnes, une personne a péri et quatre sont portées disparues, selon l'Autorité de gestion des catastrophes.

Plus de 15.000 habitants de Ha Tinh, dans la région sidérurgique du pays, ont été orientés vers des écoles et des centres médicaux transformés en abris, selon les autorités.

Armée mobilisée

Près de 117'000 militaires ont été mobilisés. Quatre aéroports nationaux ont fermé et tous les bateaux de pêche se trouvant sur la trajectoire du typhon ont été rappelés au port.

Les médias d'Etat avaient précédemment indiqué que Danang, la plus grande ville du centre du Vietnam, prévoyait d'évacuer plus de 210'000 habitants.

«Je suis un peu angoissé, mais j'ai bon espoir que tout aille bien après coup. Nous étions tous sains et saufs après le récent typhon Kajiki. J'espère que celui-ci sera similaire ou moins violent», a déclaré à l'AFP Nguyen Cuong, 29 ans, habitant de la ville de Ha Tinh.

«C'est une tempête qui se déplace rapidement, d'une très forte intensité et touchant une vaste zone, capable de provoquer divers types de catastrophes naturelles comme des vents violents, des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain et des inondations côtières», a prévenu Mai Van Khiem, directeur du Centre national de météorologie, cité par les médias d'État.

Changement climatique

Les scientifiques estiment que le changement climatique causé par l'activité humaine provoque des phénomènes météorologiques plus intenses et imprévisibles, augmentant le risque d'inondations et de tempêtes destructrices, en particulier dans les tropiques.

Plus de 100 personnes ont été tuées ou sont portées disparues au Vietnam en raison de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'Agriculture. Les pertes économiques ont été estimées à 21 millions de dollars.

En septembre 2024, le typhon Yagi avait fait des centaines de morts en balayant le nord du pays, entraînant des pertes estimées à 3,3 milliards de dollars.