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Ukraine Policiers suspendus au lendemain d'une fusillade à Kiev

ATS

19.4.2026 - 18:30

Le ministre de l'Intérieur ukrainien a annoncé que deux policiers, accusés d'avoir fui la scène de la fusillade survenue samedi à Kiev, qui a fait six morts, ont été suspendus. Ils font l'objet d'une enquête sur leur conduite.

Un homme a ouvert le feu dans un quartier résidentiel de la capitale avant de se retrancher (photo d'illustration, archives).
Un homme a ouvert le feu dans un quartier résidentiel de la capitale avant de se retrancher (photo d'illustration, archives).
SERGEI GAPON / AFP

Keystone-SDA

19.04.2026, 18:30

Samedi, un homme a ouvert le feu dans un quartier résidentiel de la capitale avant de se retrancher, après avoir pris des otages, dans un supermarché voisin, où il a finalement été abattu par les forces de l'ordre.

Une vidéo montrant deux agents en uniforme et gilet jaune debout près d'une personne au sol, puis se mettant à courir alors que retentissent des coups de feu en la laissant seule, a provoqué la colère en Ukraine.

Le parquet ukrainien a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle sur leur conduite. Les deux agents «n'ont pas évalué la situation correctement et ont laissé des civils blessés en danger», a affirmé le chef du département de la Police de Patrouille, Ievguenyï Joukov, lors d'une conférence de presse dimanche. Il a présenté sa démission.

6 morts et plusieurs blessés. L'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu

6 morts et plusieurs blessésL'auteur présumé d'une fusillade à Kiev abattu

Assaillant à la santé instable

Les motivations de l'auteur présumé de cette rare fusillade dans une Ukraine confrontée à l'invasion russe depuis plus de quatre ans, ne sont pour l'instant pas connues. Il s'est servi d'une arme enregistrée, selon les autorités.

«La santé mentale de l'assaillant était clairement instable. Comment il a obtenu les certificats médicaux pour prolonger son droit à détenir une arme doit être examiné. Ce sera fait pendant l'enquête», a affirmé M. Klymenko.

Le ministre a cependant affirmé ne pas prévoir de vérification à grande échelle des permis de détention d'armes, et vouloir engager des discussions avec «des membres du parlement, le public, les journalistes et les vétérans» sur la législation de la détention d'armes.

Huit personnes blessées dans la fusillade étaient encore hospitalisées dimanche, dont une «dans un état très grave», selon le maire de Kiev, Vitaly Klitschko. Le parquet ukrainien a ouvert une enquête pour acte terroriste ayant causé la mort.

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