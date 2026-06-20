  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Italie ULM accidenté dans la Vallée d'Aoste : trois Suisses blessés

ATS

20.6.2026 - 19:13

Trois ressortissants suisses ont été blessés dans la chute samedi de leur ULM dans la Vallée d'Aoste (I). L'appareil ultra-léger se rendait à Annemasse (F) et s'est écrasé à Saint-Rémy-en-Bosses (I), rapporte l'agence italienne ansa.

L'ULM a chuté samedi dans la Vallée d'Aoste (image prétexte).
L'ULM a chuté samedi dans la Vallée d'Aoste (image prétexte).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 19:13

Les trois occupants ont été hospitalisés à Aoste. Deux sont en réanimation et se trouvent dans un état critique, le troisième est traité aux urgences.

Développement suit.

Les plus lus

Trump attise la dispute diplomatique avec Rome, qui riposte
Ronaldinho va sortir de sa retraite pour... rejouer à 46 ans ?
La vague de chaleur en Suisse va encore durer plusieurs jours
L'Iran dit fermer Ormuz et envoie une délégation en Suisse
Canicule : Fermer les fenêtres? L'OFSP dit oui, un expert météo parle d'«euthanasie active»
La première place ou un véritable casse-tête logistique pour la Nati