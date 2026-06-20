Trois ressortissants suisses ont été blessés dans la chute samedi de leur ULM dans la Vallée d'Aoste (I). L'appareil ultra-léger se rendait à Annemasse (F) et s'est écrasé à Saint-Rémy-en-Bosses (I), rapporte l'agence italienne ansa.

L'ULM a chuté samedi dans la Vallée d'Aoste (image prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les trois occupants ont été hospitalisés à Aoste. Deux sont en réanimation et se trouvent dans un état critique, le troisième est traité aux urgences.

Développement suit.