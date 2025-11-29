Accident sur l’autoroute : trois blessés et trois interpellations

Plusieurs personnes ont été blessées dans un accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute près de Bülach. L'A51 a dû être fermée pendant plusieurs heures.

La voiture s'est finalement immobilisée sur le toit. Kantonspolizei Zürich

Dominik Müller Dominik Müller

Vers 23h30 vendredi, deux voitures roulaient sur l’A51 en direction de Kloten (ZH) en provenance de Hardwald. Peu avant la sortie Bülach-West, l’un des conducteurs a vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule, indique la police cantonale zurichoise dans un communiqué.

La voiture a d’abord frôlé la glissière de sécurité droite, puis a percuté un séparateur de direction vert à la hauteur de la sortie. Elle a ensuite gravi un talus avant de retomber latéralement sur l’autoroute, par-dessus un mur de soutènement. Le véhicule a dérapé sur la chaussée, heurté la glissière centrale et s’est finalement immobilisé sur le toit.

Les pompiers ont dû extraire le conducteur et ses deux passagers de l’épave. Les secours ont ensuite transporté les trois jeunes hommes, âgés de 18 à 19 ans, vers différents hôpitaux.

Trois arrestations et un appel à témoins

Selon le communiqué, la police cantonale de Zurich, en collaboration avec le ministère public de Winterthur/Unterland, a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident. On ignore par ailleurs, à ce stade, qui se trouvait au volant du véhicule.

La police cantonale zurichoise a interpellé trois hommes de 19 ans en lien avec l’accident. Ils circulaient vraisemblablement dans un second véhicule accompagnant la voiture accidentée.

L’accident a endommagé l’infrastructure routière sur plus de cent mètres et provoqué d’importantes souillures de la chaussée. Les pompiers ont donc dû fermer l’A51 pendant plusieurs heures dans les deux sens au niveau de la jonction Bülach-Ouest.

La police cantonale zurichoise invite toute personne disposant d’informations sur le déroulement de l’accident ou sur la conduite des deux véhicules à se manifester.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.