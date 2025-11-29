Accident sur l’autoroute : trois blessés et trois interpellations

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bülach Accident sur l’autoroute : trois blessés et trois interpellations

Dominik Müller

29.11.2025

Plusieurs personnes ont été blessées dans un accident survenu dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute près de Bülach. L'A51 a dû être fermée pendant plusieurs heures.

La voiture s'est finalement immobilisée sur le toit.
La voiture s'est finalement immobilisée sur le toit.
Kantonspolizei Zürich

Dominik Müller

29.11.2025, 07:01

29.11.2025, 08:00

Vers 23h30 vendredi, deux voitures roulaient sur l’A51 en direction de Kloten (ZH) en provenance de Hardwald. Peu avant la sortie Bülach-West, l’un des conducteurs a vraisemblablement perdu le contrôle de son véhicule, indique la police cantonale zurichoise dans un communiqué.

La voiture a d’abord frôlé la glissière de sécurité droite, puis a percuté un séparateur de direction vert à la hauteur de la sortie. Elle a ensuite gravi un talus avant de retomber latéralement sur l’autoroute, par-dessus un mur de soutènement. Le véhicule a dérapé sur la chaussée, heurté la glissière centrale et s’est finalement immobilisé sur le toit.

Enquête en cours. Accident mortel à Genève: choc frontal entre deux vélos

Enquête en coursAccident mortel à Genève: choc frontal entre deux vélos

Les pompiers ont dû extraire le conducteur et ses deux passagers de l’épave. Les secours ont ensuite transporté les trois jeunes hommes, âgés de 18 à 19 ans, vers différents hôpitaux.

Trois arrestations et un appel à témoins

Selon le communiqué, la police cantonale de Zurich, en collaboration avec le ministère public de Winterthur/Unterland, a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident. On ignore par ailleurs, à ce stade, qui se trouvait au volant du véhicule.

La police cantonale zurichoise a interpellé trois hommes de 19 ans en lien avec l’accident. Ils circulaient vraisemblablement dans un second véhicule accompagnant la voiture accidentée.

Péril sur les routes suisses. «Chaque accident mortel est un drame» - Des polices cantonales sonnent l’alarme

Péril sur les routes suisses«Chaque accident mortel est un drame» - Des polices cantonales sonnent l’alarme

L’accident a endommagé l’infrastructure routière sur plus de cent mètres et provoqué d’importantes souillures de la chaussée. Les pompiers ont donc dû fermer l’A51 pendant plusieurs heures dans les deux sens au niveau de la jonction Bülach-Ouest.

La police cantonale zurichoise invite toute personne disposant d’informations sur le déroulement de l’accident ou sur la conduite des deux véhicules à se manifester.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale
La réaction inattendue de Marco Odermatt : «Cela semble idiot»
Pour Berne, la Suisse doit conserver la distinction homme/femme
La cagnotte de 167,6 millions est tombée à l’Euro Millions
Accident sur l’autoroute : trois blessés et trois interpellations
À La Garenne, l’hôpital de la faune sauvage submergé par des hérissons en détresse