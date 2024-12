Le Hamas et deux autres groupes palestiniens, le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), ont affirmé samedi qu'un accord de cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza était «plus proche que jamais».

Plus de 45.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles dans le territoire palestinien, en majorité des civils. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

«La possibilité de trouver un accord (pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers) est plus proche que jamais si l'ennemi cesse d'imposer de nouvelles conditions», ont indiqué les trois groupes dans un rare communiqué commun après s'être réunis au Caire vendredi soir.

Ils ont souligné «l'engagement de chacun à mettre un terme à la guerre» à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Des négociations indirectes la semaine passée au Qatar entre Israël et le Hamas, avec Doha et l'Egypte comme médiateurs, avaient ravivé l'espoir d'un accord sur une trêve et une libération des otages à Gaza.

«L'accord pourrait être finalisé avant la fin de l'année»

Un responsable du Hamas a affirmé samedi à l'AFP que les discussions avaient fait «des progrès significatifs et importants» au cours des derniers jours. «La plupart des points concernant le cessez-le-feu et un échange de prisonnier font l'objet d'un accord», a-t-il indiqué, sous couvert d'anonymat.

«D'autres points restent à discuter, mais ils ne remettent pas en cause le processus», a-t-il ajouté. «L'accord pourrait être finalisé avant la fin de l'année si (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu n'impose pas de nouvelles conditions».

45'000 Palestiniens tués

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.208 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.

Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien, dont 96 restent otages à Gaza, parmi lesquelles 34 déclarées mortes par l'armée.

Plus de 45.000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles dans le territoire palestinien, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.