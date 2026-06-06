Un homme de 47 ans est décédé vendredi soir lors d’un saut en wingsuit à Vättis, dans le canton de St-Gall. Le ressortissant allemand a fait une chute mortelle.

Le wingsuit est une combinaison de saut en chute libre, qui permet de planer dans les airs (image d'illustration). ATS

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L’homme avait décollé peu après 17h00 avec une autre personne de 37 ans dans la zone de Chüefad, à environ 2’080 mètres d’altitude. Il a été le premier à s’élancer, avant de s’écraser peu après le départ, a indiqué samedi la police cantonale de St-Gall.

Les raisons de l’accident restent pour l’instant inconnues. Le secours par hélicoptère de la Rega a récupéré le corps de l’homme.

Enquête ouverte

Les circonstances précises de l’accident, survenu à l’ouest du Gigerwaldspitz, font désormais l’objet d’une enquête. La brigade alpine de la police cantonale de St-Gall mène les investigations sous la direction du Ministère public de la Confédération.

Il s’agit déjà du deuxième accident mortel en wingsuit cette semaine. Jeudi, un pilote de 29 ans a perdu la vie en Valais central.

Le wingsuit est une combinaison de saut en chute libre qui permet de planer dans les airs grâce à des ailes en tissu entre les bras et les jambes avant l’ouverture du parachute.