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Canton de St-Gall Un adepte de wingsuit se tue près de Vättis

ATS

6.6.2026 - 11:59

Un homme de 47 ans est décédé vendredi soir lors d’un saut en wingsuit à Vättis, dans le canton de St-Gall. Le ressortissant allemand a fait une chute mortelle.

Le wingsuit est une combinaison de saut en chute libre, qui permet de planer dans les airs (image d'illustration).
Le wingsuit est une combinaison de saut en chute libre, qui permet de planer dans les airs (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

06.06.2026, 11:59

06.06.2026, 12:00

L’homme avait décollé peu après 17h00 avec une autre personne de 37 ans dans la zone de Chüefad, à environ 2’080 mètres d’altitude. Il a été le premier à s’élancer, avant de s’écraser peu après le départ, a indiqué samedi la police cantonale de St-Gall.

Les raisons de l’accident restent pour l’instant inconnues. Le secours par hélicoptère de la Rega a récupéré le corps de l’homme.

Enquête ouverte

Les circonstances précises de l’accident, survenu à l’ouest du Gigerwaldspitz, font désormais l’objet d’une enquête. La brigade alpine de la police cantonale de St-Gall mène les investigations sous la direction du Ministère public de la Confédération.

Il s’agit déjà du deuxième accident mortel en wingsuit cette semaine. Jeudi, un pilote de 29 ans a perdu la vie en Valais central.

Le wingsuit est une combinaison de saut en chute libre qui permet de planer dans les airs grâce à des ailes en tissu entre les bras et les jambes avant l’ouverture du parachute.

Valais. Accident mortel de wingsuit à Vouvry

ValaisAccident mortel de wingsuit à Vouvry

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