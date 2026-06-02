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France Un ado interpellé après s'être filmé en train de torturer un chat

ATS

2.6.2026 - 18:05

Un adolescent de 16 ans suspecté de s'être filmé en train de torturer un chaton et d'avoir diffusé les images sur un réseau social a été interpellé dans le Doubs, a-t-on appris mardi auprès du parquet.

Si les chatons sont en général choyés des humains, un adolescent du Doubs échappe à la règle. Il s'est filmé à torturer un chaton et a publié la scène sur les réseaux sociaux (Photo prétexte)..
Si les chatons sont en général choyés des humains, un adolescent du Doubs échappe à la règle. Il s'est filmé à torturer un chaton et a publié la scène sur les réseaux sociaux (Photo prétexte)..
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 18:05

02.06.2026, 18:09

Cet apprenti d'une exploitation agricole a été interpellé lundi par la gendarmerie, a précisé à l'AFP la procureure de la République adjointe Christine de Curraize, confirmant des informations de l'Est républicain.

Le mineur, soupçonné de «sévices graves et mauvais traitements sur animaux» et de «diffusion d'images de sévices», est déféré mardi après-midi devant un juge des enfants pour la mise en place de mesures éducatives, avant de comparaître lors d'une audience de culpabilité, a-t-elle précisé.

L'adolescent est soupçonné d'être l'auteur d'une courte vidéo diffusée lundi sur le réseau social Snapchat.

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Les images montrent un jeune homme jeter un chaton dans un récipient rempli d'eau et s'en amuser alors que le félin de quelques jours lutte pour survivre. L'auteur empale ensuite le chaton encore vivant avec une fourche, avant de le projeter dans une étable, en riant.

C'est un internaute scandalisé qui a prévenu la gendarmerie, intervenue le jour même, indique Christine de Curraize. D'autres internautes ont massivement diffusé la photo de l'apprenti sur les réseaux sociaux.

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