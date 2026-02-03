  1. Clients Privés
«Exploit surhumain» Un ado nage quatre heures pour sauver sa famille perdue en mer

Clara Francey

3.2.2026

Un adolescent de 13 ans a raconté mardi en Australie avoir nagé quatre kilomètres en mer jusqu'à la côte pour alerter les secours alors que sa famille dérivait au large, un geste «exceptionnel» qui a permis de les secourir, a salué la police.

Un adolescent nage quatre heures pour faire sauver sa famille perdue en mer

Un adolescent nage quatre heures pour faire sauver sa famille perdue en mer

Austin Appelbee, un australien de 13 ans raconte comment il a nagé quatre kilomètres en mer jusqu'à la côte pour alerter les secours alors que sa famille dérivait au large lors d'une sortie kayak et paddle.

03.02.2026

Agence France-Presse

03.02.2026, 14:49

03.02.2026, 15:29

Le jeune garçon, qui s'appelle Austin Appelbee selon la presse locale, effectuait vendredi après-midi une sortie en paddle et kayak avec sa mère et ses petits frère et sœur au large au large de Quindalup (sud-ouest), d'après la police d'Australie-Occidentale.

Mais les vagues ont pris de l'ampleur, renversé leurs planches et rempli le kayak d'eau, alors que la famille était entraînée vers le large.

Sa mère, prénommée Joanne selon les médias locaux, demande alors à son fils de regagner la côte pour trouver de l'aide. D'abord en kayak, puis, à la nage, sur quatre kilomètres, allant jusqu'à retirer son gilet de sauvetage pour rejoindre la terre ferme au plus vite.

«J'ai eu vraiment peur», a dit l'adolescent à la presse. «Je me disais simplement dans ma tête (...) que j'allais m'en sortir. Mais je pensais aussi à tous mes amis à l'école.»

«J'étais très essoufflé, mais je ne sentais pas à quel point j'étais fatigué», a décrit l'adolescent, qui dit avoir pensé à des choses heureuses pendant son périple, allant jusqu'à entonner la chanson d'un dessin animé, «Thomas et ses amis».

«A ce moment, vous savez, les vagues sont gigantesques (...) Alors je continue juste de nager. Je fais de la brasse, je fais du crawl, du dos crawlé de survie.» Au bout de quatre kilomètres, l'adolescent atteint finalement la plage et alerte les secours.

Son frère de 12 ans, sa sœur de 8 ans et sa mère de 47 ans sont localisés aux alentours de 20H30 (09H30 GMT), accrochés à une planche de paddle, puis secourus par un bateau de sauveteurs en mer, rapporte la police.

«Il se souvient d'avoir nagé les deux premières heures avec un gilet de sauvetage», a retracé auprès du média public ABC Paul Bresland, sauveteur en mer. «Et ce brave gars s'est dit qu'il n'allait pas y arriver avec le gilet de sauvetage, donc il l'a abandonné et a nagé les deux heures suivantes sans», a-t-il poursuivi.

«C'est incroyable», a déclaré Paul Bresland, qualifiant l'exploit de l'adolescent de «surhumain». «Le comportement de ce garçon de 13 ans est exceptionnel, sa détermination et son courage ont sauvé la vie de sa mère et de ses frère et sœur», a salué James Bradley, un responsable de la police.

