Toscane : un adolescent de 17 ans décède après une collision avec un SUV immatriculé en Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Non-assistance à personne en danger Toscane : un adolescent de 17 ans décède après une collision avec un SUV immatriculé en Suisse

SDA

20.6.2026 - 21:45

Après un accident mortel impliquant un scooter en Toscane, trois occupants d'un SUV, avec des plaques tessinoises, se seraient enfuis à pied. Un adolescent de 17 ans est décédé sur les lieux de l'accident. Le conducteur présumé s'est ensuite présenté aux autorités.

Une sortie nocturne tourne à la tragédie : un conducteur de scooter de 17 ans trouve la mort lors d'une collision avec un SUV. (Photo d'illustration)
Une sortie nocturne tourne à la tragédie : un conducteur de scooter de 17 ans trouve la mort lors d'une collision avec un SUV. (Photo d'illustration)
dpa

Keystone-SDA

20.06.2026, 21:45

20.06.2026, 22:04

Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi lors d’un accident de la route mortel dans la région italienne de la Versilia. Le scooter sur lequel il circulait avec un ami est entré en collision avec un SUV immatriculé au Tessin. Son conducteur et ses deux passagères se sont enfuis à pied sans porter secours aux victimes.

La collision mortelle s’est produite vers 4 heures du matin sur la promenade de Marina di Pietrasanta, non loin d’une discothèque. Le SUV aurait effectué une manœuvre de demi-tour peu avant l’impact.

Les occupants du SUV, un conducteur de 27 ans qui s’est rendu plus tard à la police et deux jeunes femmes, se sont enfuis à pied. Ils ont laissé le véhicule accidenté sur place, sans venir en aide aux victimes ni alerter les secours. Le conducteur du scooter est décédé sur le coup. L'autre jeune homme sur le scooter, âgé de 18 ans, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Pise. Il a subi diverses blessures, mais ses jours ne sont pas en danger.

Non-assistance à personne en danger

Dans l'après-midi, le conducteur présumé en délit de fuite s'est présenté de son plein gré. Il a alors été placé en garde à vue par la police. L'homme de 27 ans a été interrogé et soumis à un test de dépistage de drogues et d'alcool à l'hôpital. Les deux jeunes femmes qui l'accompagnaient ont également été retrouvées et interrogées.

Le conducteur du SUV pourrait être accusé de non-assistance à personne en danger et d’homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la route, tandis que les jeunes femmes pourraient être accusées de non-assistance à personne en danger.

Les plus lus

Toscane : un adolescent de 17 ans décède après une collision avec un SUV immatriculé en Suisse
Trump attise la dispute diplomatique avec Rome, qui riposte
Les Pays-Bas infligent une correction à la Suède
France : deux adolescents se noient dans le Doubs à Besançon
Iran : coups de fouet pour une chanteuse et sept autres artistes
Un des cofondateurs d'Ubisoft tué dans un accident d'avion en France