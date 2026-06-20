Toscane : un adolescent de 17 ans décède après une collision avec un SUV immatriculé en Suisse

Après un accident mortel impliquant un scooter en Toscane, trois occupants d'un SUV, avec des plaques tessinoises, se seraient enfuis à pied. Un adolescent de 17 ans est décédé sur les lieux de l'accident. Le conducteur présumé s'est ensuite présenté aux autorités.

Une sortie nocturne tourne à la tragédie : un conducteur de scooter de 17 ans trouve la mort lors d'une collision avec un SUV. (Photo d'illustration) dpa

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Un adolescent de 17 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi lors d’un accident de la route mortel dans la région italienne de la Versilia. Le scooter sur lequel il circulait avec un ami est entré en collision avec un SUV immatriculé au Tessin. Son conducteur et ses deux passagères se sont enfuis à pied sans porter secours aux victimes.

La collision mortelle s’est produite vers 4 heures du matin sur la promenade de Marina di Pietrasanta, non loin d’une discothèque. Le SUV aurait effectué une manœuvre de demi-tour peu avant l’impact.

Les occupants du SUV, un conducteur de 27 ans qui s’est rendu plus tard à la police et deux jeunes femmes, se sont enfuis à pied. Ils ont laissé le véhicule accidenté sur place, sans venir en aide aux victimes ni alerter les secours. Le conducteur du scooter est décédé sur le coup. L'autre jeune homme sur le scooter, âgé de 18 ans, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Pise. Il a subi diverses blessures, mais ses jours ne sont pas en danger.

Non-assistance à personne en danger

Dans l'après-midi, le conducteur présumé en délit de fuite s'est présenté de son plein gré. Il a alors été placé en garde à vue par la police. L'homme de 27 ans a été interrogé et soumis à un test de dépistage de drogues et d'alcool à l'hôpital. Les deux jeunes femmes qui l'accompagnaient ont également été retrouvées et interrogées.

Le conducteur du SUV pourrait être accusé de non-assistance à personne en danger et d’homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la route, tandis que les jeunes femmes pourraient être accusées de non-assistance à personne en danger.