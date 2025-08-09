  1. Clients Privés
New York Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à Times Square

ATS

9.8.2025 - 12:49

Un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes près de Times Square, a annoncé samedi la police de New York. 

Times Square est un lieu emblématique à New York.
Times Square est un lieu emblématique à New York.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

09.08.2025, 12:49

09.08.2025, 12:52

Les blessés, âgés de 19 à 65 ans, ont été hospitalisés dans un état stable. L'incident s'est déroulé vers 01H20 (05H20 GMT), a-t-elle souligné. Les tirs ont été précédés d'une altercation verbale, selon le porte-parole. «L'agresseur a été arrêté et une arme à feu a été saisie», a-t-elle précisé.

Des images montrant une foule en panique ont été diffusées sur les réseaux sociaux, sans que l'AFP ne soit immédiatement en mesure d'en confirmer l'authenticité. Fin juillet, un homme armé d'un fusil d'assaut a abattu quatre personnes avant de se donner la mort dans un gratte-ciel de New York.

