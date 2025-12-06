Un adolescent tué dans un accident au Tessin

Un Suisse de 16 ans a perdu la vie tôt samedi dans un accident de la circulation à Torre (TI). La voiture dans laquelle il se trouvait avec un jeune du même âge est sortie de la route et a pris feu, pour une raison encore indéterminée.

L'accident s'est produit peu après 01h30 (photo prétexte, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit peu après 01h30, alors que les deux jeunes hommes roulaient en direction du sud, indique samedi la police cantonale. Selon les premières constatations, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui est sorti de la route sur la gauche et s'est renversé avant de prendre feu.

Malgré l'intervention des secours, l'un des deux occupants est décédé sur les lieux. Le second a été blessé légèrement et a été transporté à l'hôpital. La police ne précise pas si la personne décédée était le conducteur ou le passager du véhicule.