Drame routier Un adolescent tué dans un accident au Tessin

ATS

6.12.2025 - 09:59

Un Suisse de 16 ans a perdu la vie tôt samedi dans un accident de la circulation à Torre (TI). La voiture dans laquelle il se trouvait avec un jeune du même âge est sortie de la route et a pris feu, pour une raison encore indéterminée.

L'accident s'est produit peu après 01h30 (photo prétexte, archives).
L'accident s'est produit peu après 01h30 (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.12.2025, 09:59

06.12.2025, 10:00

L'accident s'est produit peu après 01h30, alors que les deux jeunes hommes roulaient en direction du sud, indique samedi la police cantonale. Selon les premières constatations, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui est sorti de la route sur la gauche et s'est renversé avant de prendre feu.

Malgré l'intervention des secours, l'un des deux occupants est décédé sur les lieux. Le second a été blessé légèrement et a été transporté à l'hôpital. La police ne précise pas si la personne décédée était le conducteur ou le passager du véhicule.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

