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Narcotrafic Un adolescent tué par balle à Nantes, deux autres blessés

ATS

14.5.2026 - 22:09

Un adolescent de 14 ans a été tué par balle jeudi soir à Nantes et deux personnes, dont au moins un autre mineur, ont été blessées dans un quartier déjà touché fin avril par des tirs mortels sur fond de narcotrafic, selon des sources proches de l'enquête.

La police française a dû intervenir après la collision dans le Doubs entre un bus scolaire et une voiture (photo prétexte).
La police française a dû intervenir après la collision dans le Doubs entre un bus scolaire et une voiture (photo prétexte).
sda

Keystone-SDA

14.05.2026, 22:09

Les tirs ont eu lieu vers 19h30 dans un immeuble et les tireurs, venus sur un deux roues, ont pris la fuite, selon les mêmes sources. Fin avril, un jeune homme avait été tué et un autre gravement blessé par balle dans le même quartier, des violences potentiellement liées au narcotrafic, avait alors indiqué le procureur de Nantes, Antoine Leroy.

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