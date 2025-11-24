  1. Clients Privés
Nicolas Sarkozy Un agenda judiciaire qui donne des sueurs froides

Gregoire Galley

24.11.2025

Affaires des écoutes, attribution du Mondial au Qatar... Outre l'affaire Bygmalion, dans laquelle la Cour de cassation doit rendre sa décision mercredi, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été cité, mis en cause ou condamné dans plusieurs procédures judiciaires.

Nicolas Sarkozy a été cité, mis en cause ou condamné dans plusieurs procédures judiciaires.
Nicolas Sarkozy a été cité, mis en cause ou condamné dans plusieurs procédures judiciaires.
ats

Agence France-Presse

24.11.2025, 07:45

24.11.2025, 07:46

Affaire des écoutes

La Cour de cassation a rejeté fin 2024 le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, rendant définitive sa condamnation à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence, une sanction inédite pour un ancien chef de l'Etat.

Cette peine a été effectuée sous bracelet électronique qu'il a dû porter du 7 février au 14 mai avant sa libération conditionnelle. Il est aussi condamné à trois ans d'inéligibilité.

L'ex-président a été reconnu coupable d'avoir tenté, avec son avocat Thierry Herzog, d'obtenir d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations couvertes par le secret, voire une influence, sur un pourvoi en cassation formé dans l'affaire Bettencourt. En échange: la promesse d'un soutien pour un poste à Monaco. L'ancien chef de l'Etat a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui doit examiner son recours.

Financement libyen

Le 25 septembre, l'ancien chef de l'État a été condamné en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs, et à une amende de 100.000 euros. Il a aussitôt fait appel.

Le tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Nicolas Sarkozy a été incarcéré pendant trois semaines à la prison de la Santé à Paris puis libéré sous contrôle judiciaire le 10 novembre. Le procès en appel aura lieu du 16 mars au 3 juin 2026.

Demande de mise en liberté. «C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison

Demande de mise en liberté«C’est dur, très dur» : Sarkozy évoque le «cauchemar» de la prison

Rétractation de Takieddine

L'ex-président a été mis en examen, en octobre 2023, dans l'enquête sur de possibles manœuvres frauduleuses pour écarter les soupçons de financement libyen.

L'opération (appelée «Sauver Sarkozy» par l'un des autres mis en cause) aurait visé à obtenir la rétractation des accusations du sulfureux intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine (décédé depuis) contre une possible rémunération.

Une douzaine de personnes sont mises en cause à des degrés divers dont Carla Bruni-Sarkozy et la reine de la presse people, Mimi Marchand. Les investigations sont closes depuis début février.

D'autres enquêtes en cours

Ses lucratives activités de conseil en Russie font l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier (PNF) sur un possible trafic d'influence. Selon Mediapart, cette enquête a été ouverte à l'été 2020. Elle vise à déterminer si Nicolas Sarkozy «se serait adonné à des activités de lobbying potentiellement délictuelles pour le compte d'oligarques russes», selon le site d'information.

La justice enquête aussi depuis 2016 sur l'attribution controversée du Mondial-2022 au Qatar. Au cœur des soupçons figure un déjeuner en 2010 de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avec deux hauts dirigeants qataris et Michel Platini, à l'époque patron de l'UEFA.

«Le journal d'un prisonnier». Sarkozy se lâche : trois semaines en prison dans un livre choc

«Le journal d'un prisonnier»Sarkozy se lâche : trois semaines en prison dans un livre choc

Mis hors de cause

L'ex-président a bénéficié d'un non-lieu dans plusieurs dossiers: celui sur des voyages en jet privé, qui avaient fait naître des soupçons d'abus de biens sociaux car ils étaient payés par la société de l'un de ses proches, ou encore celui sur le règlement par l'UMP de pénalités dues aux irrégularités financières de sa campagne de 2012.

La justice a également abandonné ses poursuites dans l'affaire des dons octroyés à l'UMP par la richissime héritière du groupe L'Oréal Liliane Bettencourt (décédée en 2017). Nicolas Sarkozy avait été brièvement mis en examen en 2013 pour abus de faiblesse avant un non-lieu.

Immunité présidentielle

Couvert par l'immunité présidentielle, qui prévaut pour les actes accomplis en cette qualité, Nicolas Sarkozy n'a jamais été mis en cause dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée, facturés sans appel d'offres entre 2007 et 2012. Il a néanmoins été convoqué comme témoin en première instance.

Au début du mois, Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Elysée, a, lui, été condamné en appel à un an de prison avec sursis. Il a indiqué qu'il comptait se pourvoir en cassation.

Archive sur Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy: un ex-président en prison, une première !

Nicolas Sarkozy: un ex-président en prison, une première !

Nicolas Sarkozy ira bien en prison. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien président à cinq ans de prison avec incarcération prochaine pour avoir "laissé ses proches" démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne.

26.09.2025

