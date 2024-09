A Genève, un agenda édité par la Conférence Universitaire des Associations d’Etudiant.e.x.s (CUAE) crée des tensions quelques jours avant la rentrée académique. En cause notamment, le slogan «From the river to the Sea» utilisé par les militants pro-palestiniens.

Des étudiants et militants pro-palestiniens avaient occupé en mai dernier le hall d'UniMail pour exiger le boycott universitaire des institutions israéliennes (archives). ATS

L'agenda de la CUAE est généralement distribué la semaine avant la rentrée universitaire. Il contient notamment des informations pratiques pour les étudiants. Mais cette année le slogan polémique qui est inséré dans l'agenda a suscité de vives réactions.

Dans un communiqué, le rectorat de l'Université de Genève (UNIGE) a condamné la distribution d'un «agenda problématique». Il évoque des «messages et illustrations heurtant tant les membres de la communauté universitaire que de la Cité».

Le slogan, qui réclame que la Palestine soit libérée «du Jourdain à la mer» ("from the river to the sea"), est associée par certains à la destruction de l'Etat d'Israël.

Vendredi, la CUAE annonce avoir reçu l'interdiction totale de distribuer de l'agenda. «Au vu de la censure de notre université, la CUAE distribuera ses agendas gratuits en dehors de cette dernière», écrit la CUAE.

Pour rappel, en mai dernier, de vives tensions avaient eu lieu au sein des universités et des hautes écoles en Suisse. Des étudiants et sympathisants pro-palestiniens avaient occupé les locaux universitaires en appelant au boycott des universités israéliennes.

