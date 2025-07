Grâce à l'information fournie par un agriculteur, la police remporte un succès rare: elle a découvert 200 kg de cocaïne et arrêté trois trafiquants présumés. Il s'agit d'un Suisse de 49 ans et de deux Français de 19 et 25 ans.

Selon les informations disponibles, un agriculteur avait alerté la police lundi soir après avoir remarqué plusieurs personnes suspectes, dont certaines étaient cagoulées (photo prétexte). IMAGO/Rolf Poss

Keystone-SDA ATS

«C'est un coup considérable», a commenté un porte-parole de l'Office régional de police criminelle de Munich. Il y a certes déjà eu des saisies de cocaïne plus importantes dans le passé, mais il est rare que la police puisse arrêter des suspects en même temps qu'elle saisit une telle quantité. Le gang a ainsi perdu une marchandise d'une valeur d'environ dix millions d'euros.

Selon les informations disponibles, un agriculteur avait alerté la police lundi soir après avoir remarqué plusieurs personnes suspectes, dont certaines étaient cagoulées, dans un hangar isolé situé à proximité immédiate d'une autoroute dans la région de Kitzingen (Bavière). Ces personnes ont pris la fuite à son approche.

Les patrouilles ont néanmoins trouvé deux hommes à l'intérieur et à l'extérieur du hangar loué. Elles ont également découvert quatre véhicules immatriculés pour la plupart en France, ainsi que plusieurs palettes contenant des conteneurs métalliques de forme particulière, dont l'un contenait manifestement une poudre sombre.

De la drogue plutôt que des explosifs

Les agents de police ont d'abord supposé avoir saisi des explosifs de distributeurs automatiques de billets, mais ces soupçons ont rapidement été écartés par un chien renifleur de drogue. Les 200 kg de cocaïne ont été saisis et deux premiers suspects, le Suisse et le Français de 25 ans, ont été arrêtés.

Le second trafiquant présumé, le Français de 19 ans, a été appréhendé par la police sur la route alors qu'il conduisait une voiture de sport immatriculée en France. Les trois suspects ont été placés en détention provisoire. L'équipe d'enquête pense toutefois que d'autres personnes sont encore impliquées, ainsi que des commanditaires. L'enquête internationale est en cours.