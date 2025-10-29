Un agriculteur tue son voisin et se jette sous le train

Un agriculteur de 64 ans a tué dans un champ, sur la commune de Courcoury, près de Saintes (Charente-Maritime), l'un de ses voisins, avant de mettre fin à ses jours en se jetant sous un train, a indiqué mercredi le parquet.

Un agriculteur de 64 ans a tué dans un champ l'un de ses voisins (image d’illustration). ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Lundi matin, il avait appelé l'un de ses voisins agriculteur pour lui demander de le rejoindre car un bovin était bloqué dans un «cornadis» - une barrière mobile destinée à limiter les mouvements des animaux lorsqu'ils mangent-, décrit le procureur de la République à Saintes, Benjamin Alla, dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, âgée de 42 ans, a été «abattu en plein champ à coup de fusil», écrit le magistrat. Peu avant 9H20, le sexagénaire, armé de son fusil de chasse, s'est ensuite jeté sous un TER, sur la commune de Montils, selon le parquet. Une enquête du chef d'"assassinat" a été ouverte et confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Saintes.

Le mis en cause, «dont l'exploitation était en liquidation judiciaire, était visé par ailleurs par une enquête préliminaire conduite des chefs de banqueroute par détournement d'actif, travail dissimulé et tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise», poursuit M. Alla.

«A ce stade des investigations, il apparaît que l'agriculteur sexagénaire aurait pu reprocher à son voisin de l'avoir dénoncé», pointe le magistrat. Or, cette enquête pénale avait été ouverte «non pas sur dénonciation mais bien à l'initiative du parquet de Saintes», sur la base d'un «signalement» des services vétérinaires, selon M. Alla.