A l'aéroport de Shanghai Hongqiao, un Airbus est entré en collision avec une passerelle d'embarquement alors qu'il roulait. Personne n'a été blessé, mais l'incident soulève des questions d'ordre technique.

Ici, un avion est sur le point de percuter la passerelle d'embarquement. X

Samuel Walder Samuel Walder

Un incident s'est produit samedi à l'aéroport international de Shanghai Hongqiao. Le vol MU5406 de China Eastern Airlines, un Airbus A350-941, avait atterri comme prévu en provenance de Chengdu (Shuangliu International Airport) et roulait vers la porte d'embarquement. Au cours de la phase finale du roulage, une collision s'est produite avec une passerelle d'embarquement. L'incident s'est produit vers midi et les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident.

Selon les premières constatations, l'avion n'a apparemment pas pu s'arrêter à temps. Un défaut technique, probablement dans le système de freinage, l'a empêché de freiner à temps. L'aile gauche et la zone du moteur de l'avion ont percuté la passerelle d'embarquement. Ce sont surtout l'aile gauche et la passerelle qui ont été endommagées.

Les témoins et les passagers ont décrit la situation comme une "expérience brève mais inquiétante". Certains ont fait état d'une secousse dans la cabine. Malgré la collision, aucun blessé n'a été signalé et tous les passagers ont pu quitter l'avion en toute sécurité.