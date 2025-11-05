  1. Clients Privés
Un Allemand «seul au monde» Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence 

Samuel Walder

5.11.2025

Un plaisancier allemand se retrouve naufragé sur l'IJsselmeer: après que son bateau ait dérivé, il a survécu deux nuits sur une île aride, sans eau, sans nourriture ni liaison radio. Il a été sauvé in extremis.

L'île aride a contraint le plaisancier allemand à lutter pour sa survie.
L'île aride a contraint le plaisancier allemand à lutter pour sa survie.
KNRM

05.11.2025, 15:33

05.11.2025, 18:24

Vendredi, un plaisancier allemand a vécu des scènes dignes du film «Seul au monde»: après que son bateau a chaviré, il a dû se sauver sur l'île néerlandaise de l'IJsselmeer. Il y a passé deux nuits entières, sans nourriture ni protection adéquate contre les intempéries.

L'homme avait jeté l'ancre près de l'île aux oiseaux De Kreupel, à environ cinq kilomètres au nord d'Andijk. Mais le câble de l'ancre s'est détaché, le bateau a dérivé et s'est finalement écrasé contre la côte rocheuse. Le plaisancier a certes pu se sauver sur la rive, mais c'était là le début d'une lutte pour la survie.

De la toile et de la chance!

Sans eau potable, sans nourriture et sans moyen de communication, l'homme a dû patienter sur l'île aride. La batterie de son téléphone portable était vide et il n'avait pas de radio. Il attendait d'être secouru dans une tente de fortune en toile, tandis que le vent et le froid aggravaient la situation. L'île, en fait une réserve ornithologique, est devenue un refuge pour le moins inhospitalier.

Les secours ne sont arrivés que dimanche soir, lorsqu'un bateau qui passait par là a découvert l'embarcation endommagée et a alerté les garde-côtes néerlandais. «Cela n'aurait pas dû durer plus longtemps», a expliqué à RTL.nl un porte-parole de la KNRM (Société royale néerlandaise de sauvetage en mer) néerlandaise.

«Effrayé et affaibli»

Menno Betzema, capitaine du canot de sauvetage, a été l'un des premiers à retrouver l'Allemand épuisé: «Il était apeuré et affaibli. L'îlot est à peine praticable et l'odeur qui y règne est vraiment désagréable». Les nuits froides et le vent fort avaient fortement affecté le malheureux. Après le sauvetage, l'homme a reçu des boissons chaudes, de la nourriture et des vêtements secs, puis a été emmené dans un hôtel: c'est là qu'il se remet actuellement de sa frayeur.

La mer peut être brutale. C'est ce que montre un deuxième incident survenu le même jour.
La mer peut être brutale. C'est ce que montre un deuxième incident survenu le même jour.
KNRM

Le même jour, un véliplanchiste s'est à nouveau retrouvé en détresse sur la jetée nord d'IJmuiden, montrant à quel point l'eau peut être dangereuse. Les garde-côtes ont pu le sauver à environ 300 mètres de la côte. De la chance dans la malchance, cette fois-ci doublement.

«La mer ne pardonne pas l'imprudence»

La KNRM profite de ces incidents pour lancer un appel pressant: il est obligatoire d'avoir des moyens de communication qui fonctionnent, même pour les croisières courtes. En outre, une personne de confiance devrait toujours être informée de l'itinéraire prévu. En dehors des mois d'été, la probabilité que des personnes disparues soient découvertes à temps diminue.

Un porte-parole résume : «La mer ne pardonne pas l'imprudence - même à l'intérieur des terres».

