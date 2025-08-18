  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chute mortelle Un alpiniste se tue sur le glacier du Bietsch

ATS

18.8.2025 - 11:19

Un alpiniste a fait une chute mortelle dimanche sur le glacier du Bietsch en Valais, indique la police cantonale lundi dans un communiqué. 

L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn. (image prétexte)
L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn. (image prétexte)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

18.08.2025, 11:19

L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn. Les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, qui a chuté pour une raison inconnue.

Les plus lus

Les 7 erreurs classiques à éviter au volant en été
Swatch suscite l'indignation: «Cette limite ne doit pas être franchie»
En France, un juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers
Face à Trump, Zelensky de retour dans le saint des saints de la Maison Blanche
Les marques suisses cherchent la parade aux droits de douane
Zurich: ce couple hongrois forçait des proches à se prostituer