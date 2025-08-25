  1. Clients Privés
Accident de montagne Un alpiniste italien tué par la chute d'un sérac au Mont-Blanc

ATS

25.8.2025 - 14:39

Un alpiniste italien a été tué dimanche par la chute d'un bloc de glace dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, ont indiqué lundi les gendarmes. Cet homme de 38 ans faisait l'ascension du Mont-Blanc du Tacul avec un compagnon de cordée quand le sérac s'est détaché.

L'accident a eu lieu lors de l'ascension du Mont Blanc du Tacul, l'une des voies d'accès au sommet du mont Blanc (archives).
L'accident a eu lieu lors de l'ascension du Mont Blanc du Tacul, l'une des voies d'accès au sommet du mont Blanc (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 14:39

25.08.2025, 14:40

Un sérac – un gros bloc de glace qui se forme sur les pentes des glaciers- s'est détaché et a «balayé» les deux alpinistes, a expliqué à l'AFP un militaire du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Chamonix. Il confirmait une information de la radio Ici Pays-de-Savoie.

Les secouristes du PGHM ont récupéré en hélicoptère l'un des deux alpinistes «en bonne santé», «bousculé» par la chute du sérac. Mais ils n'ont pas réussi à réanimer son compagnon de cordée à qui des témoins de l'accident avaient prodigué un massage cardiaque avant leur arrivée.

Les chutes de séracs surviennent régulièrement sur les différentes voies d'ascension du Mont-Blanc et sont «imprévisibles», explique le PGHM. A l'heure où les deux alpinistes passaient, à l'aube, «il n'y avait personne d'autre à cet endroit précis, heureusement», a précisé le gendarme à propos de ces voies d'ascension relativement fréquentées en cette période estivale.

Le Mont Blanc du Tacul est l'une des voies d'accès au sommet du mont Blanc.

Un alpiniste italien tué par la chute d'un sérac au Mont-Blanc