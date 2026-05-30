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Alpes bernoises Un alpiniste de 70 ans chute de plusieurs centaines de mètres

ATS

30.5.2026 - 17:40

Un alpiniste âgé de 70 ans a perdu la vie vendredi alors qu'il descendait du Doldenhorn, au-dessus de Kandersteg (BE). L'homme, un Suisse originaire du canton de Berne qui effectuait une randonnée solitaire, a fait une chute de plusieurs centaines de mètres.

L'enquête menée par le parquet régional de l'Oberland devra déterminer les circonstances exactes de l'accident qui sont pour l'heure inconnues (image d’archives).
L'enquête menée par le parquet régional de l'Oberland devra déterminer les circonstances exactes de l'accident qui sont pour l'heure inconnues (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.05.2026, 17:40

La police cantonale bernoise a reçu vendredi peu après 19h05, un signalement concernant un alpiniste porté disparu dans la région du Doldenhorn. Dans le cadre des recherches engagées, les secours ont retrouvé une personne sans vie en contrebas du Spitzen Stein. L'enquête menée par le parquet régional de l'Oberland devra déterminer les circonstances exactes de l'accident qui sont pour l'heure inconnues.

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