Un Américain, qui avait ouvert le feu dans une pizzeria de Washington en 2016 parce qu'il croyait à une théorie du complot sur un réseau pédophile dirigé par la démocrate Hillary Clinton, a été tué par la police. Il décédé lundi, deux jours après un refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier de police en Caroline du Nord, selon la presse.

DOSSIER - Edgar Maddison Welch, de Salisbury (Caroline du Nord), se rend à la police, à Washington, le 4 décembre 2016. (Sathi Soma via AP, File) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Edgar Maddison Welch avait fait la Une aux Etats-Unis et à l'étranger pour un faux scandale de pédophilie connu sous le nom de «pizzagate» au début décembre 2016, un mois après la victoire présidentielle de Donald Trump contre Hillary Clinton.

Il s'agissait d'une vaste rumeur, selon laquelle, un restaurant familial d'un quartier huppé et résidentiel de Washington, repaire de l'élite du parti démocrate et lieu d'une soirée de levées de fonds pour la candidate Hillary Clinton, abritait dans ses sous-sols un prétendu réseau qui enlevait, exploitait et martyrisait sexuellement des enfants.

Ces fausses informations avaient été alimentées par la mouvance d'extrême droite QAnon et des forums sur Internet tels que 4chan.

Arme brandie

Le dimanche 4 décembre 2016, Edgar Maddison Welch, alors âgé de 28 ans, après trois jours à lire sur Internet des théories du complot sur ces prétendus pédophiles démocrates, avait roulé des heures depuis la Caroline du Nord pour faire irruption dans la pizzeria Comet Ping Pong, armé d'un fusil d'assaut. Il voulait, selon ses dires, enquêter sur l'affaire «pizzagate».

Il avait tiré au sol et au plafond, sans faire aucun blessé, et avait été arrêté aussitôt. Condamné à quatre ans de prison au printemps 2017, il était ressorti libre en mars 2020 et n'avait plus fait parler de lui.

Mais samedi, comme le raconte jeudi le «Charlotte Observer», Edgar Maddison Welch a été pris pour une autre personne recherchée lorsque la police l'a arrêté au volant d'une voiture à Kannapolis, en Caroline du Nord. Des policiers ont alors tenté d'ouvrir la portière du véhicule pour l'interpeller, avant que le trentenaire ne brandisse une arme à feu et refuse d'obtempérer.

Les forces de l'ordre lui ont alors tiré dessus et l'homme est décédé lundi à l'hôpital.

Depuis le «pizzagate», il y a eu nombre d'accusations de pédocriminalité instrumentalisées à des fins politiques, notamment par l'extrême droite américaine.