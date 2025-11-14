  1. Clients Privés
Recherché depuis 2008 Un Américain arrêté en France pour pédocriminalité

Alix Maillefer

14.11.2025

Un Américain de 51 ans résidant en France et recherché depuis 2008 par les autorités américaines a été interpellé dans l'est de la France pour des soupçons de détention d'images pédopornographiques, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

La police neuchâteloise a débusqué un pédocriminel sur la toile (illustration).
La police neuchâteloise a débusqué un pédocriminel sur la toile (illustration).
sda

Agence France-Presse

14.11.2025, 17:08

Le suspect, Michael Wiseman, a par ailleurs été inculpé par la justice française et incarcéré pour des soupçons d'agression sexuelle sur son fils adoptif, a-t-on ajouté de même source.

Il était recherché depuis 2008 par les autorités américaines pour des faits de nature pédocriminelle, a indiqué la police de Scottsdale, dans l'Arizona (sud-ouest des Etats-Unis).

«Ses activités criminelles et ses tentatives répétées d'échapper à une arrestation s'étendent sur près de deux décennies et plusieurs pays, et ont maintenant pris fin», se sont félicités les policiers américains dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Selon la source proche du dossier, son arrestation a eu lieu le 1er novembre dans la petite ville de Kilstett, à environ une quinzaine de kilomètres au nord de Strasbourg, où résidait le suspect sous une fausse identité.

Intervenus à la demande du FBI, les enquêteurs français ont constaté, en visionnant les vidéos incriminées, que le quinquagénaire avait pu agresser son fils adoptif, ce qui lui a valu d'être inculpé pour ces faits potentiellement commis en France.

Matériel saisi. Un pédocriminel présumé interpellé à Neuchâtel

Matériel saisiUn pédocriminel présumé interpellé à Neuchâtel

