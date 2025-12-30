  1. Clients Privés
Val Thorens Un Américain meurt en hors-piste dans les Alpes savoyardes

Basile Mermoud

30.12.2025

Un accident de ski a coûté la vie mardi à un Américain évoluant hors piste en Savoie, où cette pratique est actuellement déconseillée et qualifiée de «dangereuse» en raison de l'état de la neige.

Les circonstances exactes de l'accident sont encore à établir (photo d’illustration de la station de Val Thorens).
Les circonstances exactes de l'accident sont encore à établir (photo d’illustration de la station de Val Thorens).
imago images/Panthermedia

30.12.2025, 21:18

L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, évoluait accompagné d'un moniteur de ski indépendant dans un secteur hors piste de la station de Val Thorens lorsqu'il a chuté, sa tête casquée heurtant violemment un rocher, a indiqué la station. Il est décédé malgré l'intervention très rapide des secours.

Les circonstances exactes de l'accident sont encore à établir mais «les hors-piste sont dangereux en ce moment» en raison des conditions d'enneigement, a expliqué à l'AFP Benjamin Blanc, le directeur du service des pistes de Val Thorens.

Quatre blessés. Alpes italiennes : près de 100 personnes évacuées après un accident de téléphérique

Quatre blessésAlpes italiennes : près de 100 personnes évacuées après un accident de téléphérique

«La neige a été beaucoup soufflée. On a eu quasiment 15 jours de vent violent sur Val Thorens, et ça a vraiment brassé la neige, et donc les rochers sont à découvert», souligne-t-il, appelant les nombreux skieurs présents en cette période de fêtes de fin d'année à rester sur les pistes balisées et à «attendre les prochaines chutes de neige avant d'aller en hors piste».

Plusieurs autres accidents de ski mortels ont été répertoriés ces derniers jours en Savoie: deux skieurs, dont un guide de haute-montagne, sont décédés vendredi dans des avalanches dans les stations de ski de La Plagne et de Valloire.

Et deux jeunes skieurs ont également péri suite à des chutes survenues pour l'un samedi sur les pistes de la station des Karellis et l'autre lundi en hors piste dans celle de Méribel-Mottaret, selon la presse locale.

