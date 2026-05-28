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Eboulement Un an après, Blatten commémore jeudi la catastrophe

ATS

28.5.2026 - 06:55

C'était il y a un an: le 28 mai 2025, le glacier du Birch se détachait sur Blatten, engloutissant la majeure partie du village haut-valaisan. Jeudi, autorités communales et habitants commémorent cette journée, au cours de laquelle un homme a perdu la vie.

La coulée de boue trouve désormais sa place dans le paysage montagneux du Lötschental.
La coulée de boue trouve désormais sa place dans le paysage montagneux du Lötschental.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 06:55

La coulée de boue trouve désormais sa place dans le paysage montagneux du Lötschental. Tout comme le petit Nesthorn amputé, elle surplombe la vallée, qu'elle recouvre de brun.

Le lac qui s'est formé il y a une année est, lui aussi, toujours là. Le bleu turquoise encercle quelques maisons encore sous toit. Le reste du patrimoine – individuel et collectif – a été emporté par l'éboulement.

Les quelque dix millions de mètres cubes de roches, de gravats et de glace ont changé le visage du lieu et des habitants en quelques dizaines de secondes seulement. Ordonnée quelques jours avant la catastrophe, l'évacuation a permis de sauver quelques centaines de vie.

Seule victime du drame, l'homme de 64 ans retrouvé décédé le 24 juin était porté disparu depuis l'effondrement du glacier. Il avait été retrouvé dans la région de Tenmatten, en dehors de la zone évacuée, après d'importantes opérations de recherche, fragilisées par l'instabilité du cône d'éboulis.

Une année après, il n'est pas question d'oublier. Population, représentants politiques et médias ont rendez-vous jeudi après-midi sur le territoire sinistré. Cette fois, reconstruction rime avec commémoration.

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