«Contrôles dignes d'un aéroport» Un an après la polémique, sécurité renforcée aux Mondiaux de marrons

Clara Francey

13.10.2025

Les concurrents de l'édition 2025 des championnats du monde de conker, un jeu traditionnel à base de marrons, ont été soumis à des contrôles de sécurité «dignes d'un aéroport», ont souligné dimanche les organisateurs anglais de l'événement.

Aux championnats du monde de conker, on ne plaisante plus avec la sécurité.
Aux championnats du monde de conker, on ne plaisante plus avec la sécurité.
IMAGO/News Licensing

Agence France-Presse

13.10.2025, 11:52

Le jeu, qui se dispute à deux, consiste à faire tournoyer un marron accroché au bout d'une ficelle dans le but de fracasser celui de son adversaire.

L'édition 2024 avait été marquée par de lourdes suspicions de tricherie portées à l'encontre du vainqueur, David Jakins, accusé par son adversaire malheureux d'avoir fraudé. «Mon marron s'est désintégré en un seul coup, ce qui n'arrive jamais», avait protesté Alastair Johnson-Ferguson auprès du Daily Telegraph.

«Nous examinons de près une vidéo». Emoi au Mondial de marrons: un octogénaire soupçonné de triche

«Nous examinons de près une vidéo»Emoi au Mondial de marrons: un octogénaire soupçonné de triche

L'émoi était encore monté d'un cran lorsqu'une réplique de marron en métal avait été découvert dans la poche du vainqueur, ingénieur à la retraite.

Mais l'enquête diligentée par les organisateurs, avec examens de vidéos et de photos, avait conclu que la victoire de David Jakins, derrière laquelle il courait depuis 1977, n'était pas entachée de fraude.

Quelque 250 joueurs venus de neuf pays différents ont participé à l'édition 2025, qui s'est déroulée dimanche à Peterborough, dans l'est de l'Angleterre.

Pour éviter tout risque cette année, les organisateurs ont resserré les contrôles de sécurité. «Nous disposions d'un scanner comme dans les aéroports sous lequel les concurrents devaient passer, avec un plateau pour y vider leurs poches», a expliqué St John Burkett, membre du comité organisateur.

«Nous disposions aussi d'un scanner portatif avec sirènes et alarmes lumineuses si quelque chose d'anormal venait à être détecté», a-t-il ajouté. En outre, le juge arbitre était muni d'un aimant géant fixé sur un bâton.

Un concurrent a été disqualifié: il avait tenté de venir avec son propre marron, ce qui est interdit par le règlement du World Conker Championships.

L'origine du jeu pourrait remonter à 1848 sur l'île de Wight, dans la Manche, mais le championnat du monde est organisé depuis 1965. Le vainqueur de l'édition 2025, Matt Cross, n'avait jamais joué au «conker» avant dimanche.

