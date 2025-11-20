  1. Clients Privés
2200 milliards de dollars Un an de gains des milliardaires du G20 éradiquerait la pauvreté

ATS

20.11.2025 - 01:20

Les milliardaires des plus grandes économies au monde ont gagné l'année dernière 2200 milliards de dollars. Cette somme qui aurait permis de sortir toute la planète de la pauvreté, a affirmé jeudi l'ONG Oxfam.

Des manifestants de Greenpeace se tiennent debout à Sandton City lors d'une manifestation anti-G20 à Johannesburg, le 19 novembre 2025. Le sommet de deux jours est prévu les 22 et 23 novembre 2025, avec la participation confirmée de 42 pays, dont 20 États membres du G20 (à l'exception des États-Unis), 16 pays invités et six pays représentant les communautés économiques régionales d'Afrique, des Caraïbes et d'Asie de l'Est. EPA/KIM LUDBROOK
Des manifestants de Greenpeace se tiennent debout à Sandton City lors d'une manifestation anti-G20 à Johannesburg, le 19 novembre 2025. Le sommet de deux jours est prévu les 22 et 23 novembre 2025, avec la participation confirmée de 42 pays, dont 20 États membres du G20 (à l'exception des États-Unis), 16 pays invités et six pays représentant les communautés économiques régionales d'Afrique, des Caraïbes et d'Asie de l'Est. EPA/KIM LUDBROOK
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 01:20

L'ONG installée au Royaume-Uni a exhorté le sommet du G20 réunissant ce week-end les principales économies mondiales à suivre les initiatives du pays hôte, l'Afrique du Sud, pour s'attaquer aux inégalités béantes et au poids de la dette minant les pays en développement.

En plus de gagner 2200 milliards de dollars, les milliardaires des 19 pays membres du G20 ont vu leur fortune grimper à 15'600 milliards de dollars, affirme Oxfam, en se basant sur une liste du média Forbes.

«Le coût annuel pour sortir de la pauvreté les 3,8 milliards de personnes qui vivent actuellement sous le seuil de pauvreté s'élève à 1650 milliards de dollars», estime-t-elle dans un communiqué.

Oxfam soutient la proposition sud-africaine, formulée dans le cadre du G20, de créer un panel international visant à lutter contre les inégalités à l'image du Giec pour le climat.

«Si le G20 sud-africain met en place un nouveau panel international sur les inégalités, ce sera un pas énorme dans la lutte contre l'urgence des inégalités», déclare le directeur exécutif de l'ONG, Amitabh Behar, dans le communiqué.

Oxfam appelle aussi les riches du monde à être «taxés équitablement afin de contribuer à mettre fin à la pauvreté et à lutter contre le dérèglement climatique».

L'ONG accuse les États-Unis, qui boycottent la réunion de Johannesburg, de défendre des «politiques destructrices -- des droits de douane inconsidérés aux allégements fiscaux régressifs, en passant par les coupes budgétaires» qui augmentent les inégalités entre riches et pauvres.

Le G20 comprend 19 pays ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, qui représentent ensemble 85% du PIB mondial et deux tiers de la population mondiale.

L'Afrique du Sud espère que son sommet, le premier en Afrique, fera avancer les questions auxquelles sont confrontés les pays africains et en développement du «Sud global» avant que la présidence tournante ne revienne aux États-Unis en 2026.

