La justice française a condamné mercredi soir à un an de prison avec sursis l'homme qui avait profané la tombe de Robert Badinter, quelques heures avant l'entrée au Panthéon le 9 octobre de l'ex-ministre de la justice. L'accusé, âgé de 23 ans, a reconnu les faits.

epa12443158 Le Panthéon est illuminé lors de la cérémonie d'intronisation de l'ancien ministre français de la Justice Robert Badinter, organisée à l'occasion de l'anniversaire de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort dont il est l'auteur, à Paris, en France, le 9 octobre 2025. EPA/MOHAMMED BADRA KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Interpellé mardi matin, cet étudiant ingénieur d'une école prestigieuse a été jugé en comparution immédiate à Nanterre. La peine, conforme aux réquisitions du procureur, a été assortie d'un stage de citoyenneté, d'une obligation de soins et de 140 heures de travail d'intérêt général.

La profanation de la tombe avait été constatée quelques heures avant la panthéonisation de l'ancien avocat, artisan de l'abolition de la peine de mort en France.

«Royaliste loyaliste»

«Je ne me faisais pas à cette idée que M. Badinter allait au Panthéon (...) Au même moment, je m'intéressais au personnage de Jean-Marie Le Pen, au fait que sa sépulture avait été détruite» (elle a été dégradée en janvier à La Trinité-sur-Mer, NDLR), avait tenté de justifier l'étudiant à l'audience, se présentant comme «royaliste loyaliste».

«Comment les écoles de la République qui sont censées former des élites peuvent attirer dans leurs rangs des gens qui ont un tel projet criminel», s'est demandé le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Benjamin Deparis.

Questionné longuement sur ses idées politiques, le prévenu s'est dit «séduit» par l'idéologie royaliste et a répondu à l'affirmative aux questions du procureur sur une éventuelle «décadence» de la société.

Deux croix gammées avaient été retrouvées dans ses cahiers, qu'il avait expliquées en garde à vue comme un «esprit d'école» puis en audience comme de «l'humour noir».

Excuses

L'air contrit, l'étudiant a cependant reconnu à plusieurs reprises avoir agi «avec froideur», présenté ses excuses à la famille de M. Badinter et admis: «C'est vrai, ce que j'ai fait, c'était lâche». La veuve de M. Badinter, Elisabeth, n'était pas présente ou représentée à l'audience.

Les mots «Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le (Robert Badinter, NDLR) sanctifient» avaient été tagués à la peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien ministre, décédé en février 2024 à 95 ans.

La tombe, qui n'a pas subi de dégât matériel, avait été rapidement nettoyée par les services de la ville de Paris.