  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Un «royaliste loyaliste» de 23 ans a profané la tombe de Badinter

ATS

3.12.2025 - 22:02

La justice française a condamné mercredi soir à un an de prison avec sursis l'homme qui avait profané la tombe de Robert Badinter, quelques heures avant l'entrée au Panthéon le 9 octobre de l'ex-ministre de la justice. L'accusé, âgé de 23 ans, a reconnu les faits.

epa12443158 Le Panthéon est illuminé lors de la cérémonie d'intronisation de l'ancien ministre français de la Justice Robert Badinter, organisée à l'occasion de l'anniversaire de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort dont il est l'auteur, à Paris, en France, le 9 octobre 2025. EPA/MOHAMMED BADRA
epa12443158 Le Panthéon est illuminé lors de la cérémonie d'intronisation de l'ancien ministre français de la Justice Robert Badinter, organisée à l'occasion de l'anniversaire de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort dont il est l'auteur, à Paris, en France, le 9 octobre 2025. EPA/MOHAMMED BADRA
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 22:02

Interpellé mardi matin, cet étudiant ingénieur d'une école prestigieuse a été jugé en comparution immédiate à Nanterre. La peine, conforme aux réquisitions du procureur, a été assortie d'un stage de citoyenneté, d'une obligation de soins et de 140 heures de travail d'intérêt général.

La profanation de la tombe avait été constatée quelques heures avant la panthéonisation de l'ancien avocat, artisan de l'abolition de la peine de mort en France.

«Royaliste loyaliste»

«Je ne me faisais pas à cette idée que M. Badinter allait au Panthéon (...) Au même moment, je m'intéressais au personnage de Jean-Marie Le Pen, au fait que sa sépulture avait été détruite» (elle a été dégradée en janvier à La Trinité-sur-Mer, NDLR), avait tenté de justifier l'étudiant à l'audience, se présentant comme «royaliste loyaliste».

«Comment les écoles de la République qui sont censées former des élites peuvent attirer dans leurs rangs des gens qui ont un tel projet criminel», s'est demandé le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Benjamin Deparis.

Questionné longuement sur ses idées politiques, le prévenu s'est dit «séduit» par l'idéologie royaliste et a répondu à l'affirmative aux questions du procureur sur une éventuelle «décadence» de la société.

Deux croix gammées avaient été retrouvées dans ses cahiers, qu'il avait expliquées en garde à vue comme un «esprit d'école» puis en audience comme de «l'humour noir».

Excuses

L'air contrit, l'étudiant a cependant reconnu à plusieurs reprises avoir agi «avec froideur», présenté ses excuses à la famille de M. Badinter et admis: «C'est vrai, ce que j'ai fait, c'était lâche». La veuve de M. Badinter, Elisabeth, n'était pas présente ou représentée à l'audience.

Les mots «Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le (Robert Badinter, NDLR) sanctifient» avaient été tagués à la peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien ministre, décédé en février 2024 à 95 ans.

La tombe, qui n'a pas subi de dégât matériel, avait été rapidement nettoyée par les services de la ville de Paris.

Les plus lus

Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires
Images «inédites» de l'île d'Epstein: «Un aperçu troublant de son monde»
Des centaines de Porsche subitement paralysées en Russie
«Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir»
«Les Etats-Unis retourneront sur la Lune avant notre grand rival»
Après Servette, Yverdon sort le Lausanne-Sport et file en quarts !