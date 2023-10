Un jeune au «profil inquiétant» condamné à un an de prison ferme

Un jeune de 18 ans au profil «très inquiétant» a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 12 mois de prison, avec mandat de dépôt, pour des menaces de mort devant une école. Ses propos visaient notamment des enseignantes.

Le jeune homme condamné mercredi avait prononcé lundi des menaces de mort à l'encontre d'enseignantes devant un établissement scolaire, lors de la récréation (Photo d'illustration). ATS

Le tribunal, qui l'a jugé en comparution immédiate, a également prononcé une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Et il lui est interdit pendant trois ans de se présenter dans la rue de l'école devant laquelle les faits ont été commis.

Habillé en noir, portant un chapeau et des lunettes noires, ce jeune majeur s'était présenté lundi matin au moment de la récréation devant cet établissement regroupant école primaire et élémentaire où il avait insulté des enseignantes, lançant: «Je vais revenir vous tuer tous! Je vais vous tirer dessus! Je vais vous buter, bande de salopes!» Il avait été rapidement interpellé.

«On a l'impression que vous avez voulu inscrire votre nom sur l'épitaphe d'une actualité particulièrement funeste», lui lance le président du tribunal, Marc Picard.

Le contexte d'Arras

«J'ai pas fait de menaces de mort, monsieur. Je m'excuse», a bredouillé dans le box le jeune homme, qui a comparu détenu. Semblant avoir des difficultés à suivre les débats, il a demandé à plusieurs reprises au tribunal de lui accorder «une dernière chance», réclamé un «bracelet» électronique et qu'on l'"oblige à travailler».

«Ces faits sont commis dans un contexte», a pointé le procureur, Alexandre Chevrier, «on ne parle alors que de ça, de Arras», où un enseignant, Dominique Bernard, a été tué quelques jours plus tôt par un jeune Russe de 20 ans fiché pour radicalisation.

Le prévenu «connaît ce contexte» et profère ses menaces «en connaissance de cause», a encore estimé le magistrat, qui a requis un an de prison avec mandat de dépôt et trois ans d'interdiction de s'approcher de l'école.

«Potentiellement dangereux»

Sorti de l'école à 14 ans, le jeune homme a été condamné à six reprises, notamment pour des violences et des menaces et a effectué trois séjours en prison. Une expertise psychiatrique le décrit comme «sociopathique», «impulsif», souffrant d'une «déficience intellectuelle légère», et «potentiellement dangereux».

Un rapport du Service territorial éducatif de milieu ouvert, chargé du suivi de mineurs délinquants, note par ailleurs qu'il s'intéresse «de plus en plus à la religion musulmane» et soutient «être élu par le prophète». «Très inquiétant», a commenté le président.

Pour la défense, Me Baptiste Lebrou a évoqué «le profil fruste» et «carencé» d'un jeune qui ne comprend pas l'écho qu'ont pu rencontrer ses propos. Le conseil a demandé, en vain, que la personnalité de son client fasse l'objet d'une nouvelle expertise.

ATS