Agressions sexuelles Un an et demi de prison avec sursis pour un prêtre au Tessin

ATS

14.8.2025 - 19:04

Le tribunal pénal cantonal tessinois de Lugano a reconnu jeudi un prêtre coupable de contrainte sexuelle multiple et d'actes sexuels avec des mineurs. L'homme a été condamné à une peine de 18 mois de prison avec sursis.

Le tribunal a également prononcé une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou extraprofessionnelle impliquant un contact avec des mineurs. En outre, l'homme de 56 ans devra suivre une thérapie ambulatoire.

La peine d'emprisonnement est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans. Le prêtre sera immédiatement libéré, a expliqué le juge qui préside le tribunal. Il était en exécution anticipée de peine depuis novembre dernier, après avoir été placé en détention préventive pendant trois mois.

