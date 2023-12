Le poète britannique Benjamin Zephaniah, à l'oeuvre infuencée par la Jamaïque et qui avait refusé d'être décoré par la reine Elizabeth II en invoquant les liens de l'Empire britannique avec l'esclavage, est mort jeudi à 65 ans, selon sa famille.

Benjamin Zephaniah est mort jeudi à 65 ans, selon sa famille. ats

L'artiste mutli-facettes, également écrivain, était aussi apparu à l'écran dans la série à succès «Peaky Blinder», où il a incarné le personnage de Jeremiah Jesus.

«Nous avons la grande tristesse d'annoncer la mort de notre mari, fils et frère tant aimé aux premières heures de ce 7 décembre 2023», a déclaré sur Instagram sa famille. Benjamin Zephaniah était atteint d'une tumeur au cerveau, diagnostiquée il y a huit semaines.

En 2003, il avait refusé d'être fait Officier de l'Empire britannique (OBE) par la reine Elizabeth II pour ses services à la littérature, expliquant que cette distinction héritée de l'impérialisme lui rappelait «la brutalisation de ses ancêtres».

«Ca me met en colère d'entendre le mot +empire+, ça me rappelle l'esclavage», «des milliers d'années de brutalité», «ça me rappelle comment mes aïeules ont été violées et mes aïeux brutalisés», avait expliqué le poète.

Né en 1958 à Birmingham (centre de l'Angleterre) théâtre de l'intrigue de «Peaky Blinders», Benjamin Zephaniah était le fils d'un postier de la Barbade et d'une infirmière jamaïcaine.

Dyslexique, il avait quitté l'école de 13 ans sans savoir lire ni écrire, et avait dans sa jeunesse été en prison pour un cambriolage. Installé à Londres quand il avait une vingtaine d'années, il a publié son premier recueil de poésie «Pen Rhythm» en 1980.

Sa famille a rendu hommage à un «véritable pionnier et innovateur». «Il a tant donné au monde. A travers une carrière incroyable comprenant une oeuvre riche dans la poésie, la littérature, la musique, la télévision, la radio, Benjamin nous laisse un héritage joyeux et merveilleux.» «Merci pour l'amour dont tu as fait preuve, Professeur Benjamin Zephaniah», conclut le texte.

La Guilde des écrivains noirs, qu'il avait contribué à fonder, a salué «un ami profondément cher et un titan de la littérature britannique». «Benjamin était un homme intègre et un exemple de la manière de vivre ses valeurs», a déclaré la Guilde dans un communiqué.