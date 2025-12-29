  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre de Bosnie Un ancien général serbe de Bosnie inculpé pour de nouveaux crimes

ATS

29.12.2025 - 16:33

Un ancien général serbe de Bosnie, déjà condamné à 35 ans de prison pour le génocide de Srebrenica, a été inculpé lundi pour son rôle dans un autre massacre de la guerre des années 1990, a annoncé le parquet bosnien.

Le général bosniaque Radislav Krstic arrive dans la salle d'audience pour son procès en appel devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, aux Pays-Bas, le lundi 19 avril 2004.
Le général bosniaque Radislav Krstic arrive dans la salle d'audience pour son procès en appel devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, aux Pays-Bas, le lundi 19 avril 2004.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.12.2025, 16:33

Radislav Krstic, 77 ans, est inculpé pour crimes contre l'humanité pour son rôle dans l'attaque de septembre 1992 contre le village de Novoseoci, dans l'est de la Bosnie. À la suite de cette attaque, 44 hommes ont été abattus dans une décharge voisine, a indiqué le parquet bosnien dans un communiqué.

La plus jeune des victimes avait 14 ans, la plus âgée 77 ans. La mosquée du village a été détruite et ses décombres ont servi à recouvrir les corps. A ce jour, les restes de 43 victimes ont été exhumés. Une personne est toujours portée disparue.

M. Krstic, qui commandait à l'époque une brigade de l'armée serbe de Bosnie, est accusé d'avoir planifié, commis et dissimulé ce massacre, ont déclaré les procureurs. Neuf Serbes de Bosnie sont déjà en train d'être jugés pour le même massacre.

Près de 8000 victimes

En 2004, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) avait condamné en appel M. Krstic à 35 ans de prison pour le génocide de Srebrenica, peine qu'il purge actuellement en Estonie.

Il avait dirigé l'attaque contre cette ville de l'est de la Bosnie, au cours de laquelle près de 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués en juillet 1995, leurs corps jetés dans des fosses communes.

Ce massacre a été qualifié de génocide par deux tribunaux internationaux. Il s'agit de l'une des pages les plus noires de la guerre de Bosnie (1992-1995), qui a coûté la vie à environ 100'000 personnes.

Les plus lus

«Cela ne pouvait pas se passer ainsi» - Swiss-Ski a douté du succès de Shiffrin !
Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
La «Shakira du ski» espérait des débuts différents en Coupe du monde
Le boxeur Anthony Joshua impliqué dans un accident ayant fait deux morts
Serena Williams aux côtés de Venus Williams le jour de son mariage