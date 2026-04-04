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Espagne Un ex-matador meurt encorné à Malaga, la veille d'une corrida en hommage à Picasso

ATS

4.4.2026 - 12:52

Un ancien matador a été mortellement encorné par un taureau dans une arène à Malaga, dans le sud de l'Espagne. L'accident s'est produit pendant les préparatifs d'une corrida traditionnelle inspirée par l'oeuvre de Picasso prévue pour le week-end de Pâques.

Un ancien matador s'est fait encorner par un taureau lors de préparatifs samedi à Malaga (archives).
Un ancien matador s'est fait encorner par un taureau lors de préparatifs samedi à Malaga (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.04.2026, 12:52

04.04.2026, 12:57

Ricardo Ortiz, 51 ans, déchargeait des taureaux à l'arène de La Malagueta vendredi soir lorsqu’«un des taureaux l'a encorné violemment, causant sa mort», a déclaré la société organisatrice de l'événement, Lances de Futuro dans un communiqué, exprimant sa «profonde tristesse».

Issu d'une famille étroitement liée au monde de la tauromachie, M. Ortiz avait pris sa retraite il y a plus de vingt ans, mais restait impliqué dans la gestion des taureaux dans la principale arène de Malaga. L'accident s'est produit alors qu'il aidait à préparer une corrida sur le thème de Pablo Picasso prévue samedi soir, connue sous le nom de «Corrida Picassiana».

L'arène, les décorations et les costumes des toreros pour l'événement s'inspirent des oeuvres de Picasso, né à Malaga et grand amateur de corridas et de «toros», un thème important de son oeuvre. Cette corrida est traditionnellement organisée le samedi saint, pendant la période de Pâques.

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L'Espagne accueille environ 1500 corridas chaque année, qui coïncident souvent avec des fêtes religieuses, bien que leur nombre soit en déclin, selon des données du gouvernement. Les opposants jugent ces événements barbares, tandis que leurs défenseurs les considèrent comme une forme d'art ancestrale profondément ancrée dans l'histoire nationale.

Le dernier torero professionnel tué lors d'une corrida en Espagne était Víctor Barrio, en 2016 à Teruel.

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